Dejan presunto artefacto explosivo en la puerta del colegio Dios Es Amor en Ancón: investigan posible caso de extorsión
El personal de serenazgo cercó el área mientras la Unidad de Desactivación de Explosivos de la PNP evaluaba la situación. Los alumnos fueron evacuados de la institución.
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Un presunto artefacto explosivo fue dejado dentro de una caja de zapatillas en la puerta del colegio Dios Es Amor, en Ancón. De acuerdo con los testigos, el hecho sucedió cuando los exteriores de la institución, vinculada a la fallecida cantante Muñequita Sally, estaban llenos de escolares y padres de familia.
Frente a ello, personal de serenazgo cercó el área mientras llegaba el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según la información preliminar, un grupo de estudiantes de educación física vio a un encapuchado dejar la caja de zapatillas cerca de la escuela alrededor de las 8.30 a. m., lo cual movilizó a los tutores y auxiliares.
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Alerta por posible explosivo en colegio
Luego de visualizar al sospechoso, se notificó lo sucedido a las autoridades del colegio y del municipio para realizar las diligencias del caso. De acuerdo con el comisario del lugar, se trataría de dos explosivos caseros colocados en el ingreso del plantel, junto a un mensaje de carácter extorsivo, el cual aún es investigado por las autoridades.
Por su parte, los negocios aledaños a la escuela también guardaron sus cosas a modo de prevención ante un posible incidente. Los efectivos cerraron la vía auxiliar en el sentido de sur a norte para que el tránsito no interrumpa las acciones del personal especializado.
En tanto, las cámaras de seguridad del área ayudarán a identificar al implicado que dejó el presunto material explosivo en el frontis del plantel.
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