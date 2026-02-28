HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
Sociedad

Suboficial PNP es detenida con S/16 mil ocultos en prenda que intentaba ingresar a carceleta del penal Ancón II

Mujer fue descubierta durante un control de rutina cuando se dirigía al área de psicología del penal. Caso fue reportado a la Depincri y al Ministerio Público.

INPE alertó que seguirá reforzando las inspecciones para evitar el ingreso de objetos o montos no autorizados a penales.
INPE alertó que seguirá reforzando las inspecciones para evitar el ingreso de objetos o montos no autorizados a penales. | Foto: composición LR/INPE

Una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue intervenida la mañana del pasado 25 de febrero tras ser descubierta con S/16.300 escondidos entre sus prendas cuando intentaba ingresar a la carceleta ubicada dentro del penal Ancón II, en Lima. El hallazgo se produjo durante el control rutinario aplicado al personal que accede a las instalaciones.

La agente fue identificada como María Luz Meléndez Morales. Según indicó, cumplía funciones en el establecimiento de Lima y ese día se dirigía al área de psicología. Sin embargo, al pasar por el cubículo de revisión, el personal penitenciario detectó que llevaba el dinero oculto en el brasier.

El penal Ancón II, conocido como Piedras Gordas II, puede albergar a 2.304 reos. Foto: INPE

Tras la intervención, las autoridades del recinto notificaron de inmediato a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Puente Piedra y al Ministerio Público para que se inicien las diligencias correspondientes. La investigación busca determinar el destino del efectivo y si existía alguna coordinación previa con internos.

El caso generó sorpresa entre los trabajadores del centro penitenciario, ya que el control de ingreso se aplica sin excepción a visitantes y servidores públicos. La suma encontrada supera ampliamente lo permitido para el acceso a este tipo de instalaciones.

INPE&nbsp;ejecutó alrededor de 759 requisas y operativos en penales de Lima este 2026. Foto: difusión

Mujer intentó ingresar celulares ocultos en panes para hamburguesa

Hace poco, una mujer fue intervenida cuando intentaba camuflar dos celulares dentro de panes para hamburguesa en el penal de Huacho, Lima. El hecho ocurrió durante el control de visitas y paquetes, cuando agentes de seguridad detectaron que en bolsas transparentes se encontraban camuflados un smartphone y un equipo con teclas, presuntamente destinados a un interno. La intervenida fue identificada como Martha Chávez Obispo y quedó a disposición de las autoridades.

