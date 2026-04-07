Investigación por contrataciones irregulares en Ayacucho genera perjuicio económico al Estado | Fiscalía

Investigación por contrataciones irregulares en Ayacucho genera perjuicio económico al Estado | Fiscalía

Funcionarios del Hospital Regional de Ayacucho y de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) fueron detenidos preliminarmente en el marco de una investigación por presunta colusión agravada vinculada a contrataciones irregulares que habrían generado un perjuicio económico al Estado superior al medio millón de soles.

La intervención estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, liderado por la fiscal provincial Elsi Chaupín Bautista, que dispuso el allanamiento de las sedes del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena, la UNSCH y otros seis inmuebles.

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Detenciones e investigación fiscal

Durante la diligencia, la fiscal adjunta provincial Rosa Huañac Inga logró la detención de Teodosio Huamán (57), exadministrador del hospital; Eloy Velarde (39), responsable del área de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento de la UNSCH; y Ángel Rodríguez (40), representante legal de la empresa Group Prosperu S.A.C.

Las autoridades también incautaron documentación relevante y otros elementos que serán clave para esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

Contrataciones bajo sospecha

De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2021 y 2023 los intervenidos habrían concertado para favorecer a empresas vinculadas entre sí mediante una presunta simulación de postores, con el objetivo de direccionar procesos de contratación.

Uno de los casos observados es la contratación del servicio de mantenimiento de esterilizadores por un monto de S/180.000, que habría sido pagado en su totalidad pese a que no se ejecutó.

Perjuicio al Estado y apoyo policial

El Ministerio Público estima que estas presuntas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico superior a los S/500.000. La operación se realizó con el apoyo de agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

La Fiscalía señaló que continuará con las diligencias para profundizar las investigaciones y reiteró su compromiso de sancionar los actos de corrupción, especialmente en sectores sensibles como salud y educación.