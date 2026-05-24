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¿Cuánto helado consumen realmente los peruanos? El inesperado hábito que está creciendo más rápido de lo previsto

Más del 85% del consumo corresponde a helados "on the go", mientras que los sabores tradicionales como chocolate y vainilla siguen siendo los más populares.

El consumo de helado en el Perú se encuentra en crecimiento y se proyecta superar a varios países de latinoamérica
El consumo de helado en el Perú se encuentra en crecimiento y se proyecta superar a varios países de latinoamérica | Composición LR
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El negocio del helado en Perú vive uno de sus periodos de mayor expansión. Cada año, el consumo nacional equivale al volumen necesario para llenar 25 piscinas olímpicas, de acuerdo con estimaciones difundidas por la empresa especializada Tetra Pak durante la presentación de su propuesta Ice Cream Formulation.

Este dato da cuenta del avance que registra la categoría en el país y muestra un cambio en los patrones de consumo; al mismo tiempo, pone en evidencia la distancia que aún separa al mercado peruano de otros de la región.

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Perú todavía consume menos helado que Chile

Aunque el crecimiento es constante, el consumo por habitante en Perú sigue siendo bajo en comparación con otros países sudamericanos. En la actualidad, el promedio anual por persona es de 2 litros de helado.

La cifra queda todavía muy por debajo de los 6 litros por persona que reporta Chile, uno de los mercados más desarrollados de la región.

Para Diego Carrillo, director comercial de Tetra Pak Perú, esta brecha representa una posibilidad de expansión para la industria local.

Asimismo, el país presenta la mayor tasa de crecimiento en Sudamérica dentro de esta categoría, con una proyección anual compuesta (CAGR) de 10,6% entre 2020 y 2025.

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Helados de consumo inmediato

El estudio divulgado por la compañía indica que más del 85% del consumo nacional corresponde al formato denominado on the go, es decir, productos pensados para consumirse fuera del hogar y al instante.

En ese segmento sobresalen los helados de palito y los conos, que reúnen cerca del 70% de las ventas.

Por el contrario, la categoría familiar o “take-home” —los envases diseñados para compartir en casa— avanza con menor ritmo, debido a factores vinculados con los hábitos de compra y de conservación.

Otra señal del mercado peruano es su marcado perfil lácteo: más del 80% del volumen total corresponde a productos elaborados con base de leche.

Entre los sabores más demandados, continúan al frente los tradicionales: chocolate, vainilla, fresa y lúcuma.

Sin embargo, algunas tendencias internacionales empiezan a ganar espacio en el país. La oferta incorpora cada vez más alternativas premium, versiones bajas en azúcar, fórmulas veganas y propuestas con sabores distintos.

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Mercado en expansión

A escala mundial, el consumo de helado llegó a 15.500 millones de kilos en 2023 y las previsiones apuntan a 17.600 millones en 2027.

En Sudamérica, Brasil encabeza con amplitud el valor del mercado regional, mientras que Argentina destaca por su alto consumo per cápita, vinculado a una fuerte tradición cultural.

Para Tetra Pak, el contexto peruano abre oportunidades para nuevas marcas y heladerías artesanales que busquen consolidarse en los segmentos gourmet y premium.

“El mercado peruano está en una etapa de crecimiento acelerado y existe espacio para que nuevos actores compitan a través de diferenciación y calidad”, sostuvo Diego Carrillo.

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