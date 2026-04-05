Accidente en Matute: 2 heridos continúan en UCI y el 90% de los internados recibieron el alta médica, según el Ministerio de Salud

El Minsa informó que el 90% de los heridos en el estadio Matute ya fue dado de alta tras recibir atención inmediata en hospitales de Lima. | Foto: TV Perú/difusión/Composición LR

El Minsa informó que el 90% de los heridos en el estadio Matute ya fue dado de alta tras recibir atención inmediata en hospitales de Lima. | Foto: TV Perú/difusión/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la mayoría de personas afectadas por el incidente ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en el distrito de La Victoria, ya fue dada de alta. Según precisó el titular del sector, Juan Carlos Velasco, el 90% de los heridos atendidos en distintos establecimientos de salud logró recuperarse y abandonar los hospitales tras recibir atención oportuna.

El hecho se registró durante una actividad en el recinto deportivo de Alianza Lima, lo que generó la rápida activación del sistema de salud. En total, decenas de personas fueron trasladadas a hospitales de Lima, donde recibieron atención inmediata gracias al despliegue de brigadas médicas, ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y la articulación con otras instituciones.

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Siete personas continúan hospitalizadas tras emergencia registrada en Matute

De acuerdo con el titular del Minsa, en declaraciones para TV Perú Noticias, siete pacientes permanecen internados, mientras que dos de ellos continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo atención especializada. Las autoridades sanitarias indicaron que estos casos son los más delicados y vienen siendo monitoreados de manera permanente por personal médico.

Los heridos fueron distribuidos en diversos establecimientos, entre ellos el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Loayza, además de clínicas privadas. El ministro de Salud destacó que la respuesta fue inmediata, lo que permitió brindar atención con rapidez, cobertura y calidad, asegurando además que todos los pacientes cuentan con acceso a los servicios sin costo mediante el Seguro Integral de Salud (SIS).

Fiscalía realiza diligencias para esclarecer muerte ocurrida en estadio de Alianza Lima

En paralelo, el Ministerio Público inició acciones para investigar el fallecimiento de una persona ocurrido durante el evento en el estadio. El Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis asumió las diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del hecho.

El fiscal adjunto provincial Jonás Padilla lideró el levantamiento del cadáver y las primeras pesquisas en la zona, con el apoyo de peritos forenses y agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional. Entre las medidas dispuestas se incluye la revisión de cámaras de seguridad del recinto y la recolección de testimonios en los centros de salud donde fueron trasladados los heridos, con el objetivo de determinar responsabilidades.

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