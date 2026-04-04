La trágica historia de Freddy Rony, el hincha que murió en el banderazo en Matute

Dedicó casi toda su vida a participar activamente en el club de sus amores: Alianza Lima. Freddy Rony Cornetero Cueva (39) murió la noche del Viernes Santo en pleno banderazo que se realizó luego de los entrenamientos en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, en La Victoria.

Quienes lo conocían aseguran que se destacó en la hinchada por su frase "yo no era un barrista, soy un hincha apasionado", le contó una vez a su hermana.

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Nacido en 1987 en Ferreñafe, Lambayeque, había cumplido años el 26 de marzo. Hijo de María Fabiola y José de quien heredó su fanatismo por Alianza Lima, el club de sus amores.

Su familia dice que nació el mismo año en que desapareció todo el plantel aliancista durante el accidente aéreo del Fokker, tras retornar de Pucallpa con una victoria que lo dejaría puntero, rumbo al título de ese año. Fue una trágica historia que, con el tiempo, lo inició en su pasión por el aliancismo.

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A sus 39 años estuvo en todos lados. “Soy pobre, pero viajo siempre con el club”, se confesó un día a su hermana, y aclaró: "Soy un hincha más que voy a representar a los miles de aliancistas que festejan nuestros triunfos y alientan en la derrota desde sus casas".

Su familia vive este difícil y dramático momento e hizo un llamado a toda la hinchada de Alianza Lima para que se una en un acto de solidaridad y les brinde su apoyo.

Dicen que cualquier ayuda será de mucho valor y las personas que deseen colaborar pueden llamar al número 995880455, a nombre de su hermana Marisela Cornetero Cueva.

Su cuerpo será trasladado a Ferreñafe y la familia necesita apoyo para los gastos del traslado y el cajón.

EL DOLOR DE LOS HINCHAS

Su amigo Juan Pablo Zapata Oviedo se sumó a los homenajes póstumos: “Hoy el hincha Aliancista está de luto por ir a alentar, gritar por los colores así es la vida misma condolencias a la familia Cornetero Cueva por la irreparable pérdida de nuestro amigo grone: Freddy Rony descansa en paz y que brille para él la luz perpetúa un abrazo de gol hasta lo infinito. Murió en mi casa, su casa y nuestra casa estadio: Alejandro Villanueva” escribió en su cuenta de Facebook.

Lo que todo era fiesta el día de ayer en Matute, lamentablemente tuvo un final que nadie deseaba. Desde esta tribuna, enviamos nuestras condolencias para la familia y amistades de Freddy Rony Cornetero Cueva (39), un grone tribunero que acompañaba al club a todos lados con la batería de Amenaza Barrios Altos.

Asimismo, nos unimos a los mensajes de aliento y oraciones por los grones heridos. Este es un momento donde tenemos que estar más unidos que nunca, fueron otros de los mensajes.

DOS NIÑOS ENTRE LOS HERIDOS

De otro lado, la policía confirmó que entre los heridos por aplastamiento se encuentran los menores G.K.N.B. (11) y V.Y.A.V. (13). También hay mujeres que resultaron con lesiones.

Dominyck Dhalieth Milagros Cuadros (18), Andrés Uzcata Cáceres (19), Juan Christian Guillermo Manayal (26), Kevin Mathias Chuquipiondo Mormontoy (19), Maicol Garibay Núñez (21), José Antonio Evangelista Palma (23), Wendy Bejarano Yepes (42), Edwian Adrián Calzada Reategui (19) Zoila Ancheline Reyes Flores (19) se encuentran entre los barristas que sufrieron la avalancha en la tribuna sur de Matute.

Algunos están politraumatizados y tienen traumatismo encéfalo craneano severo, otros presentan traumatismo torácico y también hay policontusos.

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Desde el Ministerio de Salud comunicaron que ante el accidente registrado en el Estadio Alejandro Villanueva, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, se desplazó de inmediato a los hospitales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo donde fueron trasladadas las personas heridas para verificar personalmente su estado y la gratuidad de la atención.

Asimismo, informó que se activó la alerta en todos los hospitales para brindar atención en áreas de expansión.

“Se registran 47 personas heridas: 15 han sido trasladadas al Hospital Dos de Mayo, 12 al Hospital Loayza, 3 al Hospital Emergencias Pediátricas, 1 al Hospital Hipólito Unanue, 1 al INSN Breña, y otros a clínicas privadas”, informó el titular del sector.

“El sistema de salud en su conjunto actuó de manera inmediata. Se ha contado con la intervención de ocho ambulancias del SAMU, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y EsSalud. El objetivo de mi visita es garantizar la atención integral de todos los heridos”, precisó.

"Damos un mensaje de tranquilidad a las familias de los heridos, todos están siendo atendidos bajo la cobertura total del SIS y no habrá pago alguno. Esa es la forma en la que actúa el Minsa de inmediato", finalizó.