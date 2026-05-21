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Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

Bruce aclaró que el material es un extracto editado y fuera de contexto, y destacó que no hubo riesgo real en la simulación realizada. El asesor también defendió la difusión del video y la necesidad de armas no letales para el serenazgo.

Alcalde de Santiago de Surco genera controversia al utilizar pistola eléctrica contra su asesor en polémico video
Alcalde de Santiago de Surco genera controversia al utilizar pistola eléctrica contra su asesor en polémico video | Foto: difusión
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Un video difundido en redes sociales generó polémica luego de mostrar al alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, utilizando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio dentro de una oficina. En las imágenes se observa el momento en que el funcionario acciona el dispositivo mientras los presentes ríen y el trabajador cae al suelo.

La grabación provocó cuestionamientos debido al contexto en el que se produjo, ya que hace solo unos días la comuna presentó oficialmente nuevas armas de electrochoque destinadas al serenazgo distrital con el objetivo de enfrentar la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana.

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¿Qué respondió Carlos Bruce tras la difusión del video con su asesor?

Tras la viralización de las imágenes, el burgomaestre emitió un comunicado a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde aseguró que el material corresponde a 'un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza'.

Bruce indicó que mientras observaban los dispositivos 'se realizaron simulaciones que no fueron reales' y afirmó que la participación de las personas involucradas fue 'completamente voluntaria'. Además, sostuvo que 'en ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores'.

Por su parte, Arturo Bobbio también se pronunció y señaló que el video corresponde a 'una simulación de lo que iba a ser un ‘en vivo periodístico’ el día siguiente'. Asimismo, cuestionó la difusión del material y denunció presuntos intentos de desprestigio. “Qué personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”, expresó.

El asesor también defendió el uso de armas no letales para el personal de Serenazgo y aseguró que, para demostrar su postura, 'recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales'.

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Surco adquirió 150 pistolas TASER para Serenazgo

La controversia surge luego de que la Municipalidad de Santiago de Surco anunciara la compra de 150 pistolas eléctricas y el mismo número de cámaras corporales o bodycams para reforzar el trabajo del Serenazgo. La presentación de los equipos se realizó en un evento público en el que también participó el embajador de Estados Unidos en el Perú.

Desde marzo de este año, Surco se convirtió en el primer distrito del país en equipar a sus agentes de Serenazgo con estas herramientas, luego de que el Ejecutivo aprobara las características estandarizadas para el uso de armas no letales.

Las pistolas eléctricas, modelo TASER 10, son dispositivos de energía conducida diseñados para incapacitar temporalmente a una persona mediante impulsos eléctricos controlados. Según la información difundida por la comuna, cuentan con un alcance de hasta 14 metros, permiten realizar 10 disparos sin recarga inmediata y poseen un sistema de puntería láser verde visible.

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