Pablo Guede resta importancia a derrota de Alianza Lima ante Universitario en el clásico: "Seguimos allá arriba"
Luego de perder el invicto y poner en riesgo la punta de la tabla de posiciones de la Liga 1, el entrenador de Alianza Lima se pronunció sobre el resultado ante los cremas en el Monumental.
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Alianza Lima sufrió un duro revés ante Universitario de Deportes por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Luego de caer 1-0 en el Monumental y perder su invicto en la competición, el entrenador Pablo Guede se pronunció sobre el cotejo.
El estratega argentino señaló que el plantel se encuentra dolido con el resultado; sin embargo, remarcó que todavía se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones.
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Pablo Guede resta importancia a derrota con Universitario
“El resultado es el que hay, después podemos analizar si fue justo o no. Creo que no corresponde, estos partidos hay que ganarlos y nosotros no pudimos”, manifestó al inicio de su intervención en conferencia de prensa.
Al ser consultado sobre si su planteamiento fue conservador, el entrenador de Alianza Lima se mostró en contra de esta postura e indicó que el tramite cambió después del tanto de la U.
“No creo que fue conservador, los dos equipos nos respetamos, el partido se rompe con el gol. Por ahí fallamos en los últimos metros, pero no coincido con que fue conservador”, aseguró.
“El mérito fue que hicieron el gol, creo que dominamos por momentos y, a partir de ahí, se rompe todo con el gol (…). Debemos estr tranquilos. Nos duele muchísimo la derrota, pero seguimos allá arriba y toca seguir trabajando”, concluyó.
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Con el triunfo en el clásico, los dirigidos por Javier Rabanal recortaron la distancia que tenía Alianza Lima en el Torneo Apertura. Los íntimos tendrán que espera el resultado del partido entre Los Chankas y FC Cajamarca para saber si seguirán comportiendo la punta.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|9
|6
|7
|20
|2.
|Los Chankas
|8
|6
|7
|20
|3.
|Cienciano
|9
|6
|10
|19
|4.
|Universitario
|9
|5
|5
|18
|5.
|UTC
|8
|4
|2
|14
|6
|Cusco FC
|9
|4
|2
|13
|7.
|Sporting Cristal
|9
|3
|3
|11
|8.
|Melgar
|9
|3
|0
|11
|9.
|Alianza Atlético
|9
|2
|1
|11
|10.
|Comerciantes Unidos
|8
|3
|0
|11
|11.
|Deportivo Garcilaso
|9
|2
|-1
|10
|12.
|Juan Pablo II
|8
|3
|-7
|10
|13.
|CD Moquegua
|9
|3
|-7
|10
|14.
|ADT
|9
|2
|-3
|9
|15.
|Sport Boys
|9
|2
|-4
|8
|16.
|Sport Huancayo
|8
|2
|-4
|7
|17.
|Atlético Grau
|9
|1
|-5
|7
|18.
|FC Cajamarca
|8
|1
|-6
|5