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Piura: Capturan a presunto sicario, acusado de asesinar a un empresario y a un policía

En tiempo récord cae Jhon Aponte, alias Mocha. Horas antes habría atentado contra Víctor Agurto, dueño de un centro recreacional, y el suboficial Kevin Quezada. Crimen ocurre pocos días después del asesinato a dos obreros en Sullana.

El Mocha es investigado por el asesinato de un empresario y de un policía.
El Mocha es investigado por el asesinato de un empresario y de un policía.

Jhon Alexander Aponte Saavedra, de 21 años, conocido en el mundo del hampa como Mocha, fue detenido esta mañana, en tiempo récord, acusado de ser uno de los sicarios que, en la víspera, asesinó al empresario Víctor Daniel Agurto Vílchez (47) y al suboficial PNP Kevin Quezada Morales (27). Ambos fueron atacados a tiros frente la ferretería Quiroga, ubicada en la avenida Champagnat, en Sullana, región Piura.

El presunto asesino a sueldo fue detenido a las 9.30 de la mañana en la avenida Áncash 508, Sullana.

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Personal de la Dirincri había obtenido información, por acciones de inteligencia, de que uno de los gatilleros se encontraría en el distrito de Bellavista, motivo por el cual conjuntamente con personal de la comisaria PNP El Obrero, se constituyeron al referido inmueble e intervinieron al Mocha. Al realizar el registro de la habitación se halló 35 proyectiles calibre 9 milímetros.

Como se sabe la noche del lunes 30 de marzo, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Kevin Quezada y el empresario Víctor Agurto Vílchez fueron emboscados y asesinados a balazos en plena vía pública.

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El crimen se registró antes de la medianoche a un costado de la discoteca Kaskadas. Las víctimas habrían estado minutos antes en las inmediaciones del lugar.

Cuando los agentes del serenazgo de Sullana, que realizaban patrullaje por la zona, llegaron al lugar, alertados por los disparos, los asesinos ya habían huido.

Este nuevo hecho de sangre ocurrió a pocos días del asesinato de dos obreros en la misma provincia, lo que ha incrementado la preocupación de la población, que exige a las autoridades acciones inmediatas para frenar la violencia y dar con los responsables de estos crímenes que mantienen en zozobra a Sullana.

Víctor Agurto Vílchez era propietario del centro recreacional El Emporio, ubicado en el distrito de Marcavelica. No se ha determinado si era víctima de extorsión.

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