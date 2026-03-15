Un hombre identificado como Gonzalo Moreno Flores, de 21 años, se encuentra desaparecido desde la mañana del sábado 14 de marzo tras caer al mar en la playa Las Pocitas, en el distrito limeño de Punta Negra.

El accidente ocurrió cuando el joven, estudiante de ingeniería civil en la Universidad Nacional Federico Villareal, se encontraba pescando junto a un amigo. En ese momento, se resbaló al intentar cruzar una zona rocosa, cayó al agua y fue arrastrado por las olas.

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Hallan sus pertenencias

De acuerdo con lo señalado a Infobae por el padre del agraviado, Federico Moreno, hasta ahora solo han encontrado el par de zapatillas que llevaba puesto el universitario, así como su mochila. Los objetos fueron identificados entre las 9:00 a. m. y 5:00 p. m. del último sábado.

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Por ende, los familiares permanecen en el lugar a la espera de hallar su cuerpo y piden más apoyo de las autoridades para redoblar las labores de búsqueda, mediante el uso de helicópteros, motos acuáticas y personal especializado en rescate marino.

Tareas suspendidas

De momento, las actividades por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de salvavidas han sido suspendidas debido a la fuerte marea. Se espera que estas acciones se reanuden cuando baje la intensidad de las olas, lo que podría tomar hasta tres días más, según se informó a los allegados del estudiante.

Tomar precauciones

Los recientes oleajes anómalos en el litoral peruano provocaron el cierre temporal de diversos balnearios, entre ellos las playas de Cerro Azul y San Bartolo. Además, obligó a reforzar las medidas de seguridad para evitar accidentes entre bañistas, pescadores y visitantes.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), perteneciente a la Marina de Guerra del Perú (MGP), señaló que el fenómeno marítimo continuaría incluso el miércoles 18 de marzo. El reporte advierte que la agitación del océano alcanza diferentes sectores del país, por lo que se pide cautela a quienes acostumbran a visitar los espacios costeros antes señalados, así como otras localidades del centro y sur.

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