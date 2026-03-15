HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     
EN VIVO

🔴 PREMIOS OSCAR 2026 EN VIVO: ALFOMBRA ROJA, CEREMONIA Y GANADORES | MINUTO A MINUTO | LA REPÚBLICA

Sociedad

Joven estudiante de Ingeniería desaparece en Punta Negra tras caer al mar: familia pide más apoyo para ubicarlo

Gonzalo Moreno fue arrastrado por las olas luego de tropezarse con unas rocas mientras pescaba. Sus allegados solicitan el uso de helicópteros y la presencia de personal especializado en rescate marino.

Joven cursaba el octavo ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad Villareal
Joven cursaba el octavo ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad Villareal | Composición LR

Un hombre identificado como Gonzalo Moreno Flores, de 21 años, se encuentra desaparecido desde la mañana del sábado 14 de marzo tras caer al mar en la playa Las Pocitas, en el distrito limeño de Punta Negra.

El accidente ocurrió cuando el joven, estudiante de ingeniería civil en la Universidad Nacional Federico Villareal, se encontraba pescando junto a un amigo. En ese momento, se resbaló al intentar cruzar una zona rocosa, cayó al agua y fue arrastrado por las olas.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Buscan a joven de 20 años que fue a pescar y terminó siendo arrastrado por el río Llapay en Yauyos

lr.pe

Hallan sus pertenencias

De acuerdo con lo señalado a Infobae por el padre del agraviado, Federico Moreno, hasta ahora solo han encontrado el par de zapatillas que llevaba puesto el universitario, así como su mochila. Los objetos fueron identificados entre las 9:00 a. m. y 5:00 p. m. del último sábado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por ende, los familiares permanecen en el lugar a la espera de hallar su cuerpo y piden más apoyo de las autoridades para redoblar las labores de búsqueda, mediante el uso de helicópteros, motos acuáticas y personal especializado en rescate marino.

PUEDES VER: Joven de 19 años desaparece tras tomar bus en Óvalo de Chancay: lleva más de 12 horas perdido y familia teme por su salud

lr.pe

Tareas suspendidas

De momento, las actividades por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de salvavidas han sido suspendidas debido a la fuerte marea. Se espera que estas acciones se reanuden cuando baje la intensidad de las olas, lo que podría tomar hasta tres días más, según se informó a los allegados del estudiante.

Tomar precauciones

Los recientes oleajes anómalos en el litoral peruano provocaron el cierre temporal de diversos balnearios, entre ellos las playas de Cerro Azul y San Bartolo. Además, obligó a reforzar las medidas de seguridad para evitar accidentes entre bañistas, pescadores y visitantes.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), perteneciente a la Marina de Guerra del Perú (MGP), señaló que el fenómeno marítimo continuaría incluso el miércoles 18 de marzo. El reporte advierte que la agitación del océano alcanza diferentes sectores del país, por lo que se pide cautela a quienes acostumbran a visitar los espacios costeros antes señalados, así como otras localidades del centro y sur.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Buscan a joven de 20 años que fue a pescar y terminó siendo arrastrado por el río Llapay en Yauyos

Buscan a joven de 20 años que fue a pescar y terminó siendo arrastrado por el río Llapay en Yauyos

LEER MÁS
Madre desaparece con sus dos menores hijos en Trujillo: mujer padecería problemas mentales, alertan familiares

Madre desaparece con sus dos menores hijos en Trujillo: mujer padecería problemas mentales, alertan familiares

LEER MÁS
Joven de 19 años desaparece tras tomar bus en Óvalo de Chancay: lleva más de 12 horas perdido y familia teme por su salud

Joven de 19 años desaparece tras tomar bus en Óvalo de Chancay: lleva más de 12 horas perdido y familia teme por su salud

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

LEER MÁS
¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

LEER MÁS
El cáncer cobra cada vez más vidas entre adultos jóvenes: 11.004 muertes por la enfermedad en 2025

El cáncer cobra cada vez más vidas entre adultos jóvenes: 11.004 muertes por la enfermedad en 2025

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven estudiante de Ingeniería desaparece en Punta Negra tras caer al mar: familia pide más apoyo para ubicarlo

Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue aquí la alfombra roja y la ceremonia de premiación de la Academia

Wilmer Malki Falcón: el artesano que da segundas oportunidades a mascotas con sillas de ruedas

Sociedad

Wilmer Malki Falcón: el artesano que da segundas oportunidades a mascotas con sillas de ruedas

Capturan a siete integrantes de la banda criminal ‘La Hermandad’

Examen de admisión UNMSM 2026, resultados: link para ver la lista de ingresantes a la San Marcos este 15 de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

Fernando Tuesta advierte descenso de López Aliaga: “Cuando uno cae en el último mes, es difícil recuperar”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025