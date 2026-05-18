Día de la Mujer Indígena: condecoran a ocho lideresas por sus aportes en la conservación ambiental

Condecoración se realizó este 18 de mayo por el Día de la Mujer Indígena | Foto: Marco Cotrina / La República

Condecoración se realizó este 18 de mayo por el Día de la Mujer Indígena | Foto: Marco Cotrina / La República

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condecoró con la 'Orden al Mérito de la Mujer' a ocho lideresas indígenas por su defensa de los territorios, la preservación cultural y el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente en el Perú.

La distinción se otorgó este lunes 18 de mayo en el marco del Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria. Las galardonadas fueron Rosalía Clemente Tacza (Junín), las hermanas Marcela, Magdalena, Lidia y Victoria Machaca Mendieta (Ayacucho), así como Olinda Silvano Inuma, Liz Chicaje Churay y Avita Celeste Taricuarima, todas ellas de la región Loreto.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR QUIERE ANULAR LA SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Comunidades indígenas exigen al Estado proteger Aguas Calientes Maquia en Loreto ante minería ilegal y narcotráfico

Defensa de derechos y protección de bosques

La condecoración a Clemente Tacza se realizó en mérito a su destacada trayectoria como lideresa indígena y defensora de los derechos de las mujeres indígenas u originarias del campo, así como por su aporte a la difusión de su cultura y al movimiento agrario nacional.

Por su parte, a las hermanas Machaca se les reconoció por su valioso aporte a la preservación y el cuidado del agua, al promover prácticas ancestrales para su uso sostenible. En tanto, a Silvano la destacaron por la difusión del arte ancestral del kené; a Chicaje, por su liderazgo en defensa de la protección de los bosques, y a Taricuarima, por su contribución al desarrollo científico, al poner en valor los saberes ancestrales de su pueblo.

Las hermanas Machaca de Ayacucho participaron de la ceremonia

Autoridades destacan su valioso papel

La viceministra de la Mujer, Elba Espinoza, quien entregó los reconocimientos en representación del sector, destacó el rol de las mujeres indígenas condecoradas. “Ustedes están sembrando esperanza y demostrando que es posible un Perú donde la diversidad no sea motivo de exclusión, sino de orgullo”, afirmó.

Por su parte, desde Ayacucho, la titular del MIMP añadió: “Cada una de ustedes representa una historia de lucha, resiliencia, sabiduría y amor por nuestro país. Son mujeres que cuidan y defienden la vida en todas sus formas. Son guardianas del agua y del territorio; artistas que preservan la memoria de sus pueblos; lideresas que abren caminos, y protectoras de nuestra Amazonía y nuestros Andes”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.