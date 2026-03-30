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Sociedad

Auto se despista, da vueltas de campana y deja cinco heridos en la Costa Verde

El siniestro ocasionó congestión vehicular en la zona. Los ocupantes de la unidad, quienes resultaron heridos, ya fueron trasladados al nosocomio más cercano.

Al lugar del accidente llegó la Policía de Tránsito y el equipo de bomberos.
Al lugar del accidente llegó la Policía de Tránsito y el equipo de bomberos. | Composición LR | Difusión

Un accidente de tránsito se reportó en la avenida Haya de la Torre, en la Costa Verde, en dirección de Chorrillos hacia La Punta, según informó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. De acuerdo a la información preliminar, el vehículo implicado habría dado vueltas de campana luego de haberse despistado.

El siniestro dejó alrededor de cinco personas heridas, entre las cuales dos fueron identificadas como Pedro Oliva Manrique y Aracely Zuzanibar. La información de las autoridades señala que el conductor se habría quedado dormido por cansancio. Todos los afectados fueron trasladados de emergencia a la clínica San Gabriel.

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Siniestro causó congestión en la Costa Verde

Al lugar del accidente acudió la compañía de bomberos y la Policía de Tránsito para atender la emergencia. El equipo de rescate volteó al vehículo siniestrado, el cual ocupaba una vía en dirección de sur a norte, lo cual causó tráfico en la zona.

Nota en desarrollo…

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