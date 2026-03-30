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Marina de Guerra alerta sobre oleajes anómalos en el litoral peruano hasta el 5 de abril

A través de un nuevo reporte, el organismo prevé la ocurrencia de este fenómeno en niveles ligeros y moderados. Además, recomiendan a la población adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.

Oleajes anómalos continuarán en el mar de la costa peruana.
Oleajes anómalos continuarán en el mar de la costa peruana. | Composición LR / Difusión / Marina de Guerra

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó sobre el arribo de oleajes anómalos en el litoral peruano del 31 de marzo al 5 de abril, lo que significa que el mar podría presentar olas superiores a sus condiciones normales.

Según el Aviso Especial N° 12-26, estos eventos se presentarán con intensidades ligeras y moderadas, y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas, orientadas hacia el suroeste del país.

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¿Cómo se desarrollará este fenómeno a lo largo de la costa?

En el litoral norte, que comprende la zona de Tumbes hasta Salaverry, se espera la llegada de un oleaje ligero desde la mañana del miércoles 1 de abril, incrementando a moderado en la noche del mismo día y disminuyendo a ligero en la mañana del viernes 3.

Para la región central, se pronostican dos escenarios. En el primero, que va desde el sur de Salaverry hasta Chimbote, las olas serían ligeras desde la mañana del miércoles 1, aumentarían su intensidad a moderada durante la tarde y se debilitarían a un nivel ligero hacia la mañana del viernes 3. En tanto, desde el sur de Chimbote hasta San Juan de Marcona, el evento ligero empezaría desde la tarde del 31 de marzo, alcanzaría una magnitud moderada con intermitencia de fuerte desde la mañana del miércoles 1 y volvería a su condición inicial en la mañana del viernes 3.

Por último, se prevé que desde el sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje sea ligero desde la tarde del martes 31 de marzo y transite hacia un punto moderado con intermitencia de fuerte en la mañana del miércoles 1 de abril, para que luego disminuya a su estado previo hacia la mañana del viernes 3.

Oleajes anómalos se registrarán a lo largo de la zona costera

Oleajes anómalos se registrarán a lo largo de la zona costera

¿En qué contexto ocurrirá la llegada de los oleajes anómalos en el litoral peruano?

De acuerdo con el organismo, actualmente nos encontramos en la fase lunar de cuarto creciente orbitando a luna llena desde el miércoles 1 de abril. Esta etapa —añaden— influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras.

Las autoridades recomiendan a la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.

Clasificación del estado del mar

A continuación, te recordamos la asignación que se maneja de forma oficial para describir el nivel de la marea:

  • 1. Condiciones Normales: El mar presenta olas alrededor al promedio de las alturas de olas que comúnmente se observan.
  • 2. Oleaje Anómalo en la zona costera: Se refiere al impacto del oleaje, o a la energía de las olas que se transfieren desde el océano abierto hacia zonas costeras.

a. Oleaje Ligero: alturas de olas hasta en un 50% más sobre sus características normales.

b. Oleaje Moderado: alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.

c. Oleaje Fuerte: alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.

d. Oleaje Muy Fuerte: alturas de olas superiores a tres veces más sobre sus condiciones normales.

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