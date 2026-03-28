HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Pago por Semana Santa 2026: cuánto te corresponde si laboras el 2 y 3 de abril en Perú, según CCL

La CCL aconseja a las empresas planificar la programación del personal y mantener comunicación clara sobre las condiciones laborales para evitar conflictos durante estos feriados.

Los trabajadores que laboren durante los feriados por Semana Santa de 2026 pueden recibir hasta una remuneración triple si no se les otorga el descanso correspondiente..
Los trabajadores que laboren durante los feriados por Semana Santa de 2026 pueden recibir hasta una remuneración triple si no se les otorga el descanso correspondiente.. | Foto: composición LR/Diario Época/Andino Perú Tours

Los trabajadores del sector privado que presten servicios durante los feriados de Semana Santa de 2026, específicamente el jueves 2 y el viernes 3 de abril, podrán recibir una remuneración de hasta el triple de su salario diario, siempre que no reciban un descanso sustitutorio posterior. Así lo recordó el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el marco de la normativa laboral vigente.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el gerente del área legal del gremio empresarial, Álvaro Gálvez, este beneficio está contemplado en el Decreto Legislativo 713, que regula los descansos remunerados en el Perú. La denominada triple remuneración se compone de tres elementos: el pago correspondiente al feriado, la remuneración por el trabajo realizado y una sobretasa del 100% por laborar en un día no laborable.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: ¡Se acerca Semana Santa! Conoce cuándo empieza el feriado largo en Perú este 2026 y cómo aprovecharlo

lr.pe

¿Cuál es el monto que va a apercibir a un trabajador promedio?

En términos prácticos, esto implica que un trabajador con un sueldo mensual de S/1.500 percibiría S/150 adicionales por cada feriado trabajado sin descanso compensatorio. Este monto equivale a tres veces el valor diario de su remuneración habitual. No obstante, la normativa también contempla ciertas excepciones. Si el feriado coincide con el día de descanso semanal obligatorio del trabajador, no corresponde el pago triple, sino únicamente la remuneración por el descanso. Del mismo modo, si el empleador otorga un día de descanso sustitutorio en otra fecha, el trabajador no recibirá el pago adicional.

¿Qué ha sugerido el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima?

La CCL recomendó a las empresas planificar la programación del personal para esos días, así como llevar un registro adecuado en planilla que permita sustentar los pagos o descansos otorgados. Además, indicó que las condiciones laborales deben comunicarse de manera clara a los trabajadores, con el fin de evitar malentendidos o posibles conflictos.

El cumplimiento de estas disposiciones no solo responde a una obligación legal, sino que también contribuye a garantizar condiciones laborales justas en fechas relevantes del calendario nacional.

Notas relacionadas
Estas son las 21 iglesias de Lima que recibirán fieles por Semana Santa 2026: revisa la lista

Estas son las 21 iglesias de Lima que recibirán fieles por Semana Santa 2026: revisa la lista

LEER MÁS
Semana Santa: MTC habilitará cinco rutas alternas a la Carretera Central para evitar congestión

Semana Santa: MTC habilitará cinco rutas alternas a la Carretera Central para evitar congestión

LEER MÁS
¡Se acerca Semana Santa! Conoce cuándo empieza el feriado largo en Perú este 2026 y cómo aprovecharlo

¡Se acerca Semana Santa! Conoce cuándo empieza el feriado largo en Perú este 2026 y cómo aprovecharlo

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Pago ONP de abril ya tiene fechas: revisa cuándo te toca cobrar tu pensión, según tu apellido

Pago ONP de abril ya tiene fechas: revisa cuándo te toca cobrar tu pensión, según tu apellido

LEER MÁS
Petroperú a la espera de decreto para recibir aval del Estado por US$2.000 millones y reperfilamiento de su deuda

Petroperú a la espera de decreto para recibir aval del Estado por US$2.000 millones y reperfilamiento de su deuda

LEER MÁS
Precio de combustibles HOY 27 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Precio de combustibles HOY 27 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

LEER MÁS
Techo Propio: Ministerio de Vivienda otorgará bonos a más de 14.000 familias para construir sus casas

Techo Propio: Ministerio de Vivienda otorgará bonos a más de 14.000 familias para construir sus casas

LEER MÁS
¿Empresas peruanas sobreviven o le compiten a Temu? 4 de cada 10 compras online terminan en "carritos abandonados"

¿Empresas peruanas sobreviven o le compiten a Temu? 4 de cada 10 compras online terminan en "carritos abandonados"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Noche de Salsa 14' 2026 en Lima: horario completo de todos los artistas del concierto del sábado 28 de marzo

Mano Menezes sorprende con el nuevo '10' de la selección peruana ante Senegal y Honduras: "Asume la responsabilidad"

Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 28 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Perú ocupa el puesto 39 en el ranking global del hambre, pero ocho regiones enfrentan niveles graves

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 27 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multas Elecciones Presidenciales Perú 2026: cuánto pagaré si no voto el domingo 12 de abril

Segundo debate presidencial 2026: las confrontaciones que dejo la primera ronda y los cruces por venir

Gobierno extiende por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025