Pago por Semana Santa 2026: cuánto te corresponde si laboras el 2 y 3 de abril en Perú, según CCL

Los trabajadores que laboren durante los feriados por Semana Santa de 2026 pueden recibir hasta una remuneración triple si no se les otorga el descanso correspondiente.. | Foto: composición LR/Diario Época/Andino Perú Tours

Los trabajadores que laboren durante los feriados por Semana Santa de 2026 pueden recibir hasta una remuneración triple si no se les otorga el descanso correspondiente.. | Foto: composición LR/Diario Época/Andino Perú Tours

Los trabajadores del sector privado que presten servicios durante los feriados de Semana Santa de 2026, específicamente el jueves 2 y el viernes 3 de abril, podrán recibir una remuneración de hasta el triple de su salario diario, siempre que no reciban un descanso sustitutorio posterior. Así lo recordó el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el marco de la normativa laboral vigente.

De acuerdo con el gerente del área legal del gremio empresarial, Álvaro Gálvez, este beneficio está contemplado en el Decreto Legislativo 713, que regula los descansos remunerados en el Perú. La denominada triple remuneración se compone de tres elementos: el pago correspondiente al feriado, la remuneración por el trabajo realizado y una sobretasa del 100% por laborar en un día no laborable.

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¿Cuál es el monto que va a apercibir a un trabajador promedio?

En términos prácticos, esto implica que un trabajador con un sueldo mensual de S/1.500 percibiría S/150 adicionales por cada feriado trabajado sin descanso compensatorio. Este monto equivale a tres veces el valor diario de su remuneración habitual. No obstante, la normativa también contempla ciertas excepciones. Si el feriado coincide con el día de descanso semanal obligatorio del trabajador, no corresponde el pago triple, sino únicamente la remuneración por el descanso. Del mismo modo, si el empleador otorga un día de descanso sustitutorio en otra fecha, el trabajador no recibirá el pago adicional.

¿Qué ha sugerido el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima?

La CCL recomendó a las empresas planificar la programación del personal para esos días, así como llevar un registro adecuado en planilla que permita sustentar los pagos o descansos otorgados. Además, indicó que las condiciones laborales deben comunicarse de manera clara a los trabajadores, con el fin de evitar malentendidos o posibles conflictos.

El cumplimiento de estas disposiciones no solo responde a una obligación legal, sino que también contribuye a garantizar condiciones laborales justas en fechas relevantes del calendario nacional.