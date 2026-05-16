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DNI electrónico gratis en Lima este 21 de mayo: solo estos ciudadanos podrán acceder al beneficio

La jornada, de 10:00 a 12:30 p. m., ofrecerá 50 cupos para la gestión del cambio al DNI electrónico y servicios complementarios gratuitos.

Reniec priorizará la atención de menores de edad entre 0 y 17 años, así como de adultos mayores para DNI electrónico.
Reniec priorizará la atención de menores de edad entre 0 y 17 años, así como de adultos mayores para DNI electrónico. | Foto: composición LR
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La Municipalidad de Chaclacayo, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), anunció una campaña gratuita para facilitar la obtención y actualización del DNI electrónico este jueves 21 de mayo. La actividad se desarrollará en la Biblioteca Municipal del distrito y contará con atención limitada para los vecinos que busquen acceder al documento digital.

La jornada se realizará entre las 10:00 a. m. y las 12:30 p. m., con solo 50 cupos disponibles para la atención presencial. Durante la campaña se podrá gestionar el cambio al DNI electrónico, además de acceder a servicios complementarios sin costo. La iniciativa busca promover la modernización de la identificación personal y facilitar el acceso a servicios digitales.

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¿Quiénes son los beneficiados para obtener el DNI electrónico gratis?

La campaña organizada por la Municipalidad de Chaclacayo y Reniec priorizará la atención de menores de edad entre 0 y 17 años, así como de adultos mayores de 60 años. Ambos grupos podrán realizar gratuitamente el cambio del DNI amarillo al electrónico o actualizar el DNI azul al formato digital.

Entre los servicios incluidos también figura la toma gratuita de fotografía y la gestión completa del trámite sin pagos adicionales. En el caso de los menores, será necesario presentar el DNI del niño o adolescente junto con el documento de identidad de la madre o el padre. Además, uno de los progenitores deberá asistir presencialmente con su carné de identidad físico vigente.

Para los adultos mayores, el único requisito solicitado será presentar el documento nacional de identidad actual al momento de realizar el procedimiento. Con esta campaña, las autoridades buscan facilitar el acceso al documento digital para sectores que suelen enfrentar mayores dificultades para completar estos trámites en oficinas regulares.

¿Cuáles son los beneficios de obtener el DNI electrónico?

El DNI electrónico permite acceder a trámites digitales y servicios en línea tanto en instituciones públicas como privadas. Además, facilita la firma electrónica de documentos con validez legal y fortalece la seguridad de la identificación personal mediante herramientas biométricas y sistemas avanzados de autenticación.

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