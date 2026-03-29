Semana Santa 2026 generará un impacto económico de US$220 millones en el Perú: Conozca los detalles

El feriado de Semana Santa 2026 movilizará a 1.9 millones de viajeros y generará un impacto económico estimado de US$ 220 millones, según el Mincetur. | Composición LR/Difusión.

El feriado de Semana Santa 2026 movilizará a 1.9 millones de viajeros y generará un impacto económico estimado de US$ 220 millones, según el Mincetur. | Composición LR/Difusión.

El feriado de Semana Santa 2026 movilizará a 1,9 millones de viajeros y generará un impacto económico estimado de US$220 millones, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes.

Estas proyecciones fueron presentadas durante el lanzamiento del Plan Semana Santa Segura 2026, iniciativa del Gobierno que contempla el despliegue de más de 50.000 policías a nivel nacional para garantizar la seguridad de los visitantes durante el feriado largo.

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El anuncio se realizó en un acto encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, y que contó con la participación del ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante; la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado, además de funcionarios del Mincetur y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante su intervención, el ministro Reyes resaltó la magnitud del movimiento turístico previsto para estos días y reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad y la estabilidad del país.

“Para esta gestión es fundamental, en coordinación con la PCM, ejecutar acciones eficientes y articuladas para asegurar los tres ejes prioritarios de la política general de gobierno: fortalecer la seguridad ciudadana, mantener la estabilidad económica y garantizar una transferencia democrática y ordenada durante el proceso electoral”, señaló.

A su turno, el titular del Interior destacó el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas y aseguró que las acciones operativas iniciarán este domingo, enfocadas en brindar un entorno seguro a los visitantes.

El Plan Semana Santa Segura 2026, presentado en la Plaza de Armas de Lima, estará vigente del 29 de marzo al 5 de abril, y comprende el despliegue de más de 50.000 efectivos policiales en todo el país —más de 21.000 en Lima— para labores de prevención, control del orden público y vigilancia en destinos turísticos, espacios religiosos, terminales de transporte y zonas de alta afluencia. La cobertura operativa dará especial énfasis a Lima Metropolitana y a las principales regiones receptoras de visitantes.

Las intervenciones priorizarán iglesias, templos, monasterios y rutas procesionales, así como plazas, museos, zonas arqueológicas, playas, restaurantes, hospedajes, mercados y terminales terrestres y aéreos, con el fin de asegurar desplazamientos ordenados y seguros.

Lima, Ica y La Libertad concentrarán los principales viajes por Semana Santa

La Semana Santa es una de las celebraciones más relevantes del calendario nacional. Su importancia trasciende lo religioso y cultural: durante estos días, miles de peruanos viajan, se reencuentran con sus familias y participan en tradiciones profundamente arraigadas en las regiones del país. Esto genera un dinamismo significativo en actividades turísticas, culturales y económicas, convirtiendo al feriado en una oportunidad clave para impulsar el turismo interno.

De acuerdo con el Mincetur, la temporada se caracteriza por viajes cortos de tres o cuatro días. Para este año, se estima que Lima concentrará el 21,3% del flujo turístico, seguida de Ica (9,9%), La Libertad (9,6%), Cajamarca (9,4%), Arequipa (7,4%) y Ayacucho (6,8%), reconocida por sus tradicionales celebraciones religiosas. En menor proporción, pero con importante movimiento, destacan Áncash (5,8%), Cusco (3,9%), Piura (3,5%) y Lambayeque (3,2%).

Para fortalecer la experiencia del visitante, el Mincetur impulsará la estrategia “Turismo Seguro” y reforzará la Red de Protección al Turista, compuesta por más de diez instituciones públicas y redes regionales, orientadas a brindar asistencia oportuna y proteger a los viajeros y sus bienes.

Finalmente, el ministerio exhortó a la ciudadanía a optar por servicios turísticos formales y a consultar el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados.