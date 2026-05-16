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Keiko Fujimori se reúne con PPK, un día después de archivarse investigación contra expresidente

Pedro Pablo Kuczynski aún afronta un pedido de 35 años de cárcel por presunta organización criminal y otras investigaciones en curso.

Encuentro entre Keiko Fujimori y PPK.
Encuentro entre Keiko Fujimori y PPK. | Cuenta de X de PPK
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Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se reunieron un día después de que se hiciera pública una resolución judicial que archivó uno de los procesos fiscales contra el exmandatario por presuntos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial.

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Por medio de sus redes sociales, Fujimori calificó la reunión como un “encuentro emotivo” y señaló que ambos han pasado por situaciones personales que los han cambiado profundamente en los últimos años.

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Por su parte, el exjefe de Estado señaló que el encuentro responde a que el país está “otra vez al borde del abismo”. Sin embargo, precisó que el acercamiento no implica desconocer las diferencias del pasado, ya que el bienestar del Perú está sobre cualquier interés partidario, según compartió en sus redes.

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El fallo judicial

El 14 de mayo, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó archivar la investigación contra Kuczynski por lavado de activos y asociación ilícita. El Poder Judicial decidió archivar el proceso penal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por los "presuntos aportes irregulares" recibidos para financiar su campaña presidencial del año 2011.

La fiscalía sostuvo que el expresidente había utilizado 300 mil dólares en efectivo entregados por Odebrecht a Susana de la Puente, además de una transferencia de 50 mil dólares mediante la empresa Westfield Capital para fines proselitistas. Sin embargo, el magistrado determinó que el delito no se concretó porque los fondos se canalizaron a través del sistema financiero formal, lo que permitió rastrear su origen.

“No se cumplió con el resultado concreto del delito de lavado de activos [dificultar la identificación de su origen]”, se lee en el documento.

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Las investigaciones vigentes contra Kuczynski

A pesar de este archivamiento, el expresidente aún afronta otros procesos penales. El Ministerio Público mantiene un pedido de 35 años de prisión en su contra por presunta organización criminal por haber recibido más de 12 millones de dólares de Odebrecht mediante asesorías encubiertas en proyectos estatales.

Asimismo, Kuczynski cuenta con otra investigación por el presunto blanqueo de más de 3.4 millones de dólares relacionados con empresas petroleras entre 1966 y 2015.

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