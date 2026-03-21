Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

El CEBE Ludwig van Beethoven es el único colegio a nivel nacional que está dirigido solo a estudiantes sordos. Maneja un modelo educativo bilingüe-bicultural. Foto: imagen creada con IA

El CEBE Ludwig van Beethoven es el único colegio a nivel nacional que está dirigido solo a estudiantes sordos. Maneja un modelo educativo bilingüe-bicultural. Foto: imagen creada con IA

*En esta nota se incluyen declaraciones de personas sordas. Las entrevistas se realizaron con el apoyo de un intérprete de Lengua de Señas Peruana (LSP). Se usa el término sordo para referirse a personas con hipoacusia bilateral profunda.

Dann Ticona supo su nombre recién a los 6 años. A esa edad también aprendió el nombre de las cosas, a contar historias y a hacer bromas. Desde ahí empezó a ser feliz, recuerda ahora a sus 24. Hace cuatro que estudia educación primaria en un instituto pedagógico. Cuando se gradúe, dice con convicción, quiere ser profesor en algún departamento que no sea Lima (Perú) donde nació, creció y luchó cada año para acceder a algo tan básico como la educación.

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Dann sabe que si en la capital del país para una persona sorda es difícil educarse, en provincia lo es aún más.

— Yo he visto los problemas con los maestros, las barreras que tienen los estudiantes sordos y la lucha continua que se debe ejercer en el tema educativo. Por eso elegí estudiar educación—. dice, en lengua de señas, con la traducción de una intérprete.— En Lima hay pocos profesores sordos y cuando viajé a provincias vi que allá simplemente no hay.

La intérprete es su madre, Margarita Cabrera, quien certifica que acceder a cada nivel educativo significó un esfuerzo, a diferencia de lo que vivió con el mayor de sus hijos, quien es oyente y pudo llevar sus estudios sin problemas.

Cuando Dann nació, Margarita tenía 22 años. Un año después le informaron que su hijo tenía hipoacusia bilateral profunda. La alerta no vino de un pediatra sino de la guardería donde lo enviaba para poder trabajar. Mientras los niños tomaban una siesta se escuchó un ruido estridente que despertó a todos menos a Dann, entonces los maestros le recomendaron que le realicen pruebas de audición.

En el Perú, según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis (RNPCD), actualizado a septiembre de 2025, existen más de 53 mil personas sordas. Sin embargo, no hay un listado oficial que reporte cuántos de ellos son profesionales. “Deben haber 10 o 20”, intuye Margarita.

Cuando se gradúe, a mediados de 2027, Dann formará parte de ese pequeño número. Una cifra que permanece menor por la ausencia de instituciones educativas exclusivas para personas sordas y la falta de una inclusión real en las escuelas regulares.

El primer y único colegio estatal del Perú para niños sordos es la institución Ludwig van Beethoven, ubicada en Cercado de Lima. Pertenece a la categoría de CEBE (Centro de Educación Básica Especial) y aplica un modelo educativo bilingüe-bicultural.

— Se trata de un enfoque educativo que primero enseña y fortalece la lengua de señas, para luego recién enseñar el idioma español en su forma escrita.— explica Margarita Cabrera y añade que para lograr la eficiencia de dicho modelo, en el colegio todos los maestros deben saber lengua de señas y cada aula contar con un modelo lingüístico (persona sorda que facilita el aprendizaje lingüístico, cultural y social).

Dann ingresó al Ludwig van Beethoven a los 6 años y allí completó su primaria. El traslado ida y vuelta desde el distrito de Pachacámac hasta Cercado de Lima les tomaba cuatro horas. Un tiempo excesivo que no todas las familias podían permitirse y que generó que varios de sus compañeros abandonaran sus estudios.

Esa deserción aumentó al terminar la primaria. El único colegio estatal exclusivo para sordos en Perú solo cuenta con inicial y primaria. Esa realidad aplica para todos los CEBE.

Ante dicha ausencia, Dann estudió secundaria en un EBA (Educación Básica Alternativa). Se trata de una modalidad equivalente a la Educación Básica Regular (EBR) para personas que, por diversas razones, no lograron concluir sus estudios.

— Juntamos un grupo de personas sordas y exigimos que abrieran un horario diurno con intérprete de lengua de señas. Así pude acabar mis estudios de secundaria, pero el nivel académico fue muy básico.— recuerda Dann, quien debió ir a una academia preuniversitaria para poder nivelarse y lograr ingresar al instituto donde estudia ahora.

Abrazar un idioma propio

La falta de profesionales sordos, sin embargo, no solo se debe a las barreras educativas sino también por el acceso al idioma. Las personas oyentes están expuestas a su lengua materna desde los primeros años de vida. En cambio, según diversos estudios internacionales, el 96% de niños sordos nace de familias oyentes que, naturalmente, no están informadas ni preparadas para educarlos.

Eso sumado a un diagnóstico tardío de la sordera genera privación del lenguaje en la primera infancia. “Mientras el niño oyente va ampliando su mente escuchando diversas palabras, el niño sordo vive aislado socialmente y retrasa su desarrollo cognitivo. Eso no se da porque ellos tengan un ‘problema’ sino porque no están accediendo a su idioma”, anota la madre de Dann.

El idioma al que se refiere Margarita es la Lengua de Señas Peruanas (LSP). De acuerdo con el Censo Nacional de Población (INEI-2017), cerca de 9 mil personas con discapacidad registraron la LSP como lengua materna. El 2017 se promulgó la Ley N.º 29535, que reconoce esta lengua como propia de la comunidad con discapacidad auditiva.

La norma ordena a las entidades públicas y privadas a implementar progresivamente servicios de intérpretes de lengua de señas en sus servicios de atención al público; y exige al Ministerio de Educación (Minedu) garantizar el acceso de las personas sordas al sistema educativo usando lengua de señas. Sin embargo, en la práctica, eso no sucede.

Y no sucede pese a que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y el Comité de los Derechos del Niño (CDN) reconocen y promueven el uso de las lenguas de señas, y obliga a los Estados a facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y promover la identidad lingüística de la comunidad sorda.

En Perú, para aprender LSP las personas sordas deben acudir a ONGs o a asociaciones de sordos. El Estado ofrece cursos virtuales gratuitos y los pocos que se dictan de forma presencial son escasos y no de forma permanente.

Además, no todos acuden en sus primeros años de vida. Dann, por ejemplo, aprendió LSP a los seis años en una ONG cristiana. Antes de eso, estuvo en el CEBE La Inmaculada, en el distrito de Barranco (Lima), donde forzaban a los niños sordos a oralizar.

—Cuando aprendí lengua de señas sentí que era parte del mundo por primera vez. Fui verdaderamente feliz.— dice y su madre lo escucha satisfecha.

Desde el 2007, Margarita es la presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos (APAS) y Dann, desde el 2020, es presidente de la Asociación de Jóvenes Sordos del Perú (ASJ).

Dann Ticona y su madre, Margarita Cabrera, juntos en el centro. En la imagen también figuran los hermanos de Dann y su padre. Foto familiar tomada durante la Semana Internacional de las Personas Sordas. Foto: Margarita Cabrera

Educación sin verdadera inclusión

“Si escuchas un galope, piensa en caballos y no cebras”, es una frase popularizada por el doctor Theodore Woodward que propone priorizar un diagnóstico común a uno poco frecuente. Si bien esa lógica resulta útil para la eficiencia médica, excluye a las enfermedades raras o discapacidades que no son notorias.

Cuando los padres de Aldana la llevaron a diversos pediatras para averiguar por qué su hija no hablaba pese a tener 2 años, los profesionales se guiaron por ese dicho.

— Nos dijeron que no hablaba porque era engreída o que quizá tenía autismo. Nunca pudieron determinar qué pasaba. Eso recién lo supimos cuando sus profesores nos recomendaron hacerle exámenes de audición.— cuenta Karina Turcke, madre de Aldana.

El resultado: hipoacusia bilateral profunda. Tanto Karina como su esposo, Mario Silva Santisteban, no asumieron el diagnóstico como fatal. Buscaron opciones. Primero le pusieron audífonos y la llevaron a terapias. Al no haber progresos, averiguaron si era candidata para un implante coclear. Cuando esa alternativa se descartó, iniciaron a Aldana en el aprendizaje de la lengua de señas peruana.

Aprendió LSP en una asociación de sordos y luego ingresó al CEBE Santa María de Guadalupe, ubicado en Surquillo, a 40 minutos del distrito donde viven.

En esa institución asisten niños con diversas discapacidades. Los estudiantes sordos son incluidos en un mismo salón y llevan todas sus clases en lengua de señas, pues se está implementando el modelo bilingüe-bicultural.

Araceli Cavero, directora del colegio, reconoce en Aldana a una de sus alumnas más destacadas. “Ella ingresó cuando era aún pequeña. Ahora tiene 10 años y es muy inteligente”, menciona con orgullo.

Explica que cuando un niño es netamente sordo, sin ninguna discapacidad asociada, el aprender lengua de señas “los hace volar” y ello se potencia mucho más si su familia y entorno cercano también aprenden el idioma. Ese fue el caso de Aldana. Su mamá, papá, abuelos y tíos manejan lengua de señas.

Sin embargo, hay algo que mantiene angustiados a sus padres y a la directora. Dentro de dos años, el 2028, Aldana debe ingresar a secundaria.

Desde el 2027 la Ley General de la Persona con Discapacidad obliga a los colegios privados y nacionales a incluir en sus aulas a niños con discapacidad leve o moderada. La realidad, sin embargo, es un poco más compleja.

— Es muy difícil que un colegio particular acepte a un niño con sordera. No quieren hacerse cargo porque su personal no está capacitado. En caso lo acepten, el padre deberá pagar al intérprete, un servicio que suele costar entre S/60 y S/100 la hora en promedio. — indica Mario.

Los papás de Aldana explican que su objetivo es que sea incluida en un colegio regular, pues tienen altas expectativas en ella. “Obviamente no vamos a obligarla a llevar una carrera profesional. Ella decidirá si quiere ir a la universidad o no, pero queremos que tenga esa posibilidad”, expresa su madre.

Aldana, en lengua de señas y con la traducción de su papá, menciona que aún no sabe que va a estudiar, pero sí está segura de algo.

— Me gustaría ser cómo Araceli.— dice. La razón es sencilla. Araceli, directora del colegio, sabe muy bien la lengua de señas.

La esperanza de algo mejor

En Lambayeque, una región del norte peruano, María Doris Ramos Villegas recrea su mente imaginando a qué se hubiera dedicado si fuera oyente. Le hubiera gustado ser secretaria. Trabajar en algún banco o en una entidad del Estado escribiendo “cosas importantes”, cuenta y sonríe. Esa ilusión se desvanece rápido. Ramos Villegas no sabe escribir. Tampoco tiene estudios superiores ni secundaria.

Nació sorda “porque Dios lo quiso así”, dice. Desde los 6 años fue al CEBE San Pedro, ubicado en el distrito de Lambayeque, pero considera que “no aprendió nada”. ¿La razón? Toda la clase era oralizada. Pese a que había un grupo de casi diez estudiantes sordos, ningún docente sabía lengua de señas.

Cuando cumplió 10 recién aprendió su idioma y fue gracias a la llegada de un nuevo profesor. Él enseñó lengua de señas a los niños sordos y les dictó clases de esa forma.

El sexto grado de primaria lo cursó en el CEBE La Purísima en el distrito de Chiclayo (Lambayeque). Esa fue la última vez que pisó una institución educativa. Su deserción escolar no solo se debió a razones económicas sino también a la falta de un docente que sepa LSP en el nivel secundario.

Hoy tiene 46 años y trabaja limpiando casas. Ninguna persona sorda de su época logró llevar estudios secundarios ni universitarios.

Ni sus padres ni el entorno cercano de María aprendió LSP. Hasta ahora, continúa comunicándose con su familia mediante señalizaciones y ha tenido que aprender a leer los labios.

María, presidenta de la Asociación de Sordos Provincial de Lambayeque (Asprolam), tiene esperanza en las nuevas generaciones.

—Ahora en Lambayeque hay algunos niños sordos en colegios nacionales. En universidad solo hay dos o tres —indica —. Cifra minúscula en comparación a los aproximadamente más de 300 sordos que estima hay en la región, a falta de un censo oficial.

María Doris Ramos Villegas junto al intérprete de lengua de señas peruana, Arnol Mancilla. Foto: Narda Saavedra/La República

Transitar, luchar y acompañar

Dann, Aldana y María no se conocen. Son de diferentes ciudades y niveles económicos, pero han compartido una misma realidad. Tanto ellos como sus padres han enfrentado las mismas barreras.

Se trata de impedimentos perpetrados por el propio Estado, que promulga leyes a favor de la inclusión y realiza diversas publicaciones sobre este tema. Cuando este medio se contactó con el área de prensa del Ministerio de Educación y de la Defensoría del Pueblo, no obtuvo respuesta. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicaron que la educación inclusiva es competencia exclusiva del sector Educación.

Ante este desamparo, el compromiso de la familia es determinante. La presencia o falta de éste se condice con el nivel educativo que alcance la persona sorda.

Tanto la directora como los padres entrevistados en este informe reconocen que no todo “es culpa ni obligación del Estado" sino también se requiere la presencia activa de los padres.

— Si pudiera recomendarles algo a los padres de niños sordos sería que aprendan lengua de señas y piensen no solo en el presente sino en el futuro de sus hijos.— indica la directora Cavera. Con esto, deja claro que una cultura y educación inclusivas solo son posibles con el esfuerzo colectivo de todos los actores implicados: escuela, familia y comunidad.