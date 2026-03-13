Violencia y tráfico tierras: los principales problemas que enfrentan los iqueños

La inseguridad en Ica muestra un aumento crítico hacia este 2026, con un repunte en homicidios y extorsiones que consolidan a la región entre las más peligrosas del país. A inicios de 2026, esta región sureña ya registra múltiples víctimas de homicidio, siguiendo la tendencia de violencia extrema en Perú que incluye sicariato y extorsión, a pesar de medidas de emergencia.

A esa problemática se suma ahora el tráfico de tierras que se ha convertido en uno de los mayores desafíos de las autoridades, pues la ocupación y venta clandestina de terrenos son prácticas comunes.

Es decir, los terrenos ocupados se dividen y se venden ilegalmente, llegando a tener múltiples dueños. Estas transacciones estarían dominadas por bandas criminales que operan en la zona y que ganaron poder durante los últimos meses.

Las mafias vinculadas al tráfico de tierras ofrecen lotes en zonas no permitidas por el Estado, en áreas de reserva o cauces de ríos, dejando a los compradores en una vulnerabilidad legal y física total.

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Esta problemática ha escalado entre 2024 y 2025, concentrándose principalmente en zonas de expansión urbana como Tierra Prometida, Subtanjalla y en las áreas aledañas a la carretera hacia las playas de Carhuaz.

Las autoridades ediles y policiales de Ica han emitido alertas constantes ante el aumento de denuncias por estafas que superan los 10,000 soles por lote.

A diferencia de un título de propiedad inscrito en Sunarp, una constancia de posesión no garantiza la titularidad del predio. Según especialistas en derecho inmobiliario, muchas de estas ventas se realizan en terrenos que el Estado jamás podrá formalizar por encontrarse en zonas de riesgo o destinadas a proyectos públicos.

"El ciudadano debe entender que comprar una posesión es, en muchos casos, comprar un problema judicial a futuro. Sin habilitación urbana, no hay servicios básicos legales ni seguridad jurídica para la herencia familiar", indicó un representante de la Sunarp.

Asimismo, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica advirtió sobre la “falsedad ideológica” y el otorgamiento ilegítimo de derechos. Señalan que las redes criminales captan a las víctimas aprovechando su necesidad, pidiéndoles depósitos en cuentas personales de supuestos “dirigentes” bajo la promesa de una titulación futura que nunca llega.

El refugio de la inversión segura

Frente a esta problemática, el desarrollo urbano formal en el corazón de la ciudad se consolida como la única alternativa viable. Un ejemplo de este crecimiento ordenado se evidenció recientemente en la ‘Vendimia Inmobiliaria’ realizada en el proyecto Los Jardines de Ica de Valterra, grupo inmobiliario.

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A diferencia de las ofertas informales en las periferias sin servicios, este proyecto se ubica estratégicamente dentro del mismo casco urbano de Ica.

La relevancia de esta ubicación no es solo la cercanía, sino la consolidación del entorno asegurando confianza porque el proyecto se encuentra frente a urbanizaciones ya entregadas y habitadas, lo que garantiza que la zona cuenta con la infraestructura necesaria para una vida digna.

“Aquí no hay riesgo de estafa, debido a que presenta garantía estatal, pues se ubica en zonas permitidas por el Plan de Desarrollo Urbano, se evita el riesgo de desalojos o estafas comunes en las zonas de expansión ilegal”, indicó un ingeniero civil del Gobierno regional de Ica.

La reciente feria inmobiliaria no solo buscó la colocación de lotes, sino que funcionó como un espacio de investigación y asesoría para los iqueños.