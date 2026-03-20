HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Huacachina es destacado por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo

Este emblemático destino peruano, único oasis natural de Sudamérica, se caracteriza por sus aguas esmeralda y su historia llena de mitos.

La Huacachina ha sido considerada por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo.
La Huacachina ha sido considerada por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo. | Foto: composición LR/gob.pe/National Geographic

En pleno desierto iqueño, el oasis de Huacachina ha vuelto a captar la mirada internacional al ser incluido en la lista de los oasis más bellos del mundo por la prestigiosa revista National Geographic. Este reconocimiento no solo resalta su paisaje único, sino también la profunda riqueza cultural, histórica y natural que envuelve a este emblemático destino peruano, consolidándose como uno de los puntos turísticos más fascinantes del país.

Rodeada por algunas de las dunas más altas del país, este lugar turístico es considerado el único oasis natural de Sudamérica, una característica que refuerza su valor dentro de un ecosistema poco común en la región. Sus aguas de tonalidad esmeralda, bordeadas de palmeras, han sido durante siglos fuente de relatos y creencias populares que aún forman parte de su identidad.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Este es el único país de América Latina con uno de los oasis más excepcionales y valiosos del mundo, según la BBC

lr.pe

El reconocimiento de National Geographic destaca a la Huacachina como uno de los íconos naturales más bellos a nivel mundial

De acuerdo con la publicación internacional, este oasis ha estado envuelto en el misticismo desde tiempos antiguos. Entre las historias más difundidas se encuentra la leyenda que atribuye el origen de la laguna a las lágrimas de una mujer de ojos verdes que lloraba la muerte de su amado, motivo por el cual su nombre, proveniente del quechua, significa “mujer que llora”. Incluso hoy, persisten versiones que le atribuyen propiedades medicinales a sus aguas y la presencia de una enigmática sirena.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) destacó que este reconocimiento consolida la imagen del país como un destino ideal para el turismo de naturaleza y aventura. En tanto, la Comisión de Turismo de la Municipalidad de Ica consideró la distinción como un acontecimiento significativo para la identidad local.

PUEDES VER: Esta es la región del Perú que destaca por su belleza paisajística, según reconocida revista internacional: es la ‘Suiza peruana'

lr.pe

El crecimiento turístico que ha obtenido el oasis iqueño a lo largo del tiempo

Más allá de los mitos, la Huacachina también posee un importante valor histórico. Durante el siglo XX, el lugar se consolidó como un exclusivo balneario frecuentado por la élite limeña, etapa que impulsó su desarrollo turístico. Ese pasado aún se percibe en la infraestructura que rodea la laguna, donde conviven espacios de descanso con propuestas orientadas al turismo de aventura.

En la actualidad, el oasis ofrece una experiencia diversa para visitantes nacionales y extranjeros. Actividades como los recorridos en vehículos tubulares sobre las dunas y la práctica de sandboarding se han convertido en algunos de sus principales atractivos, complementados por zonas de relajación junto a la laguna.

La importancia de su biodiversidad lo coloca como uno de los lugares más llamativos del Perú

Asimismo, la Huacachina alberga una notable biodiversidad. En sus alrededores se pueden encontrar especies como palmeras, huarangos, aves que descansan en sus aguas, peces y otras formas de vida adaptadas a este entorno desértico. Esta riqueza natural se encuentra protegida bajo la categoría de Área de Conservación Regional, lo que contribuye a su preservación.

Situada a pocos kilómetros al oeste de la ciudad de Ica, la Huacachina continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más representativos del país. Su combinación de paisaje, tradición oral y oferta recreativa explica su constante presencia en rankings internacionales y su creciente atractivo para viajeros de todo el mundo.

Notas relacionadas
Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Nasca, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Nasca, según IGP

LEER MÁS
Violencia y tráfico tierras: los principales problemas que enfrentan los iqueños

Violencia y tráfico tierras: los principales problemas que enfrentan los iqueños

LEER MÁS
Confirman día no laborable en región Ica este viernes 13 de marzo por Festival Internacional de la Vendimia

Confirman día no laborable en región Ica este viernes 13 de marzo por Festival Internacional de la Vendimia

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

LEER MÁS
Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huacachina es destacado por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo

Roberto Sánchez y Yonhy Lescano no ocupan los primeros lugares de intención de voto a nivel nacional

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Cienciano EN VIVO HOY, con Hernán Barcos, por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Sociedad

Chiclayo: transportistas marchan contra los elevados precios de los combustibles

Reniec bajo la lupa por errores en DNI electrónico: detectan documentos sin certificado digital activado

Piura: reportan 3 fallecidos por leptospirosis y 54 casos sospechosos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Reniec aclara que jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones podrán votar sin problemas

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Wolfgang Grozo: "Desde la derecha me dicen izquierdista leninista y desde la izquierda me acusan de derecha bruta y achorada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025