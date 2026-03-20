Huacachina es destacado por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo

La Huacachina ha sido considerada por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo. | Foto: composición LR/gob.pe/National Geographic

La Huacachina ha sido considerada por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo. | Foto: composición LR/gob.pe/National Geographic

En pleno desierto iqueño, el oasis de Huacachina ha vuelto a captar la mirada internacional al ser incluido en la lista de los oasis más bellos del mundo por la prestigiosa revista National Geographic. Este reconocimiento no solo resalta su paisaje único, sino también la profunda riqueza cultural, histórica y natural que envuelve a este emblemático destino peruano, consolidándose como uno de los puntos turísticos más fascinantes del país.

Rodeada por algunas de las dunas más altas del país, este lugar turístico es considerado el único oasis natural de Sudamérica, una característica que refuerza su valor dentro de un ecosistema poco común en la región. Sus aguas de tonalidad esmeralda, bordeadas de palmeras, han sido durante siglos fuente de relatos y creencias populares que aún forman parte de su identidad.

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El reconocimiento de National Geographic destaca a la Huacachina como uno de los íconos naturales más bellos a nivel mundial

De acuerdo con la publicación internacional, este oasis ha estado envuelto en el misticismo desde tiempos antiguos. Entre las historias más difundidas se encuentra la leyenda que atribuye el origen de la laguna a las lágrimas de una mujer de ojos verdes que lloraba la muerte de su amado, motivo por el cual su nombre, proveniente del quechua, significa “mujer que llora”. Incluso hoy, persisten versiones que le atribuyen propiedades medicinales a sus aguas y la presencia de una enigmática sirena.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) destacó que este reconocimiento consolida la imagen del país como un destino ideal para el turismo de naturaleza y aventura. En tanto, la Comisión de Turismo de la Municipalidad de Ica consideró la distinción como un acontecimiento significativo para la identidad local.

El crecimiento turístico que ha obtenido el oasis iqueño a lo largo del tiempo

Más allá de los mitos, la Huacachina también posee un importante valor histórico. Durante el siglo XX, el lugar se consolidó como un exclusivo balneario frecuentado por la élite limeña, etapa que impulsó su desarrollo turístico. Ese pasado aún se percibe en la infraestructura que rodea la laguna, donde conviven espacios de descanso con propuestas orientadas al turismo de aventura.

En la actualidad, el oasis ofrece una experiencia diversa para visitantes nacionales y extranjeros. Actividades como los recorridos en vehículos tubulares sobre las dunas y la práctica de sandboarding se han convertido en algunos de sus principales atractivos, complementados por zonas de relajación junto a la laguna.

La importancia de su biodiversidad lo coloca como uno de los lugares más llamativos del Perú

Asimismo, la Huacachina alberga una notable biodiversidad. En sus alrededores se pueden encontrar especies como palmeras, huarangos, aves que descansan en sus aguas, peces y otras formas de vida adaptadas a este entorno desértico. Esta riqueza natural se encuentra protegida bajo la categoría de Área de Conservación Regional, lo que contribuye a su preservación.

Situada a pocos kilómetros al oeste de la ciudad de Ica, la Huacachina continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más representativos del país. Su combinación de paisaje, tradición oral y oferta recreativa explica su constante presencia en rankings internacionales y su creciente atractivo para viajeros de todo el mundo.