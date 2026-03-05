HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Caravelí: identifican a motociclista que perdió la vida tras accidente en la Panamericana Sur

El accidente de tránsito ocurrió el jueves 5 de marzo cuando la motocicleta de la víctima y un automóvil colisionaron en sentido contrario. La falta de señal dificultó las diligencias de las autoridades.

Familiares exigen esclarecer las circunstancias de la muerte de motociclista en Arequipa
Difusión

Un joven motociclista murió la mañana de este jueves 5 de marzo tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 606 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

La víctima fue identificada como Jeremy Jeferson Condorpusa Allazo, quien fue hallado sin vida junto a su motocicleta de placa 0408ET y una mochila ploma por personal de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

Según información preliminar, en el accidente también estuvo involucrado un vehículo de placa CJE-117, conducido por Josset Pozo Concha, de 22 años. De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil se desplazaba de sur a norte, mientras que el motociclista circulaba en sentido contrario, de norte a sur, cuando ocurrió el hecho.

Efectivos de la comisaría de Chala realizaron parte de las diligencias en la zona. Sin embargo, la falta de señal de telefonía móvil en el sector dificultó las coordinaciones durante la intervención.

Hasta el lugar también llegó el fiscal de turno, quien dispuso el levantamiento del cuerpo del joven fallecido para continuar con las investigaciones. Los familiares de la víctima pidieron esclarecer las circunstancias del accidente y expresaron su consternación por lo ocurrido.

