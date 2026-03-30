Advierten Niño Godzilla en Perú: se intensificará el calor y persistirá hasta invierno | Composición LR

Advierten Niño Godzilla en Perú: se intensificará el calor y persistirá hasta invierno | Composición LR

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el actual fenómeno del Niño Costero ya deja un saldo de 33.204 damnificados, más de 218.000 afectados y 68 personas fallecidas. Las emergencias se han concentrado en zonas como Áncash, Huánuco, Pasco y Cusco, donde se han registrado deslizamientos y daños severos.

Los reportes oficiales advierten que la situación podría agravarse en los próximos meses debido a la continuidad de las precipitaciones intensas y las alteraciones climáticas en distintas regiones del país, escenario asociado al Niño Godzilla.

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En este contexto, se ha encendido la alerta máxima ante su eventual llegada al Perú, ya que se trata de un fenómeno climático de carácter extremo. Este evento podría generar lluvias intensas, desbordes, inundaciones, periodos de sequía y un preocupante aumento de la temperatura del mar.

¿Qué es el Niño Godzilla?

Este escenario se da en medio de advertencias sobre un posible fenómeno extremo conocido como Niño Godzilla, término utilizado por especialistas para describir episodios excepcionalmente intensos del fenómeno de El Niño.

Según el titular de Dirección de Hidrografía y Navegación, Jorge Vizcarra, esta denominación se aplica cuando el calentamiento del océano Pacífico y sus efectos —como lluvias torrenciales, inundaciones o sequías— alcanzan niveles fuera de lo común.

Empeora El niño costero

El fenómeno de El Niño costero continuará su evolución en el Perú y podría intensificarse en los próximos meses, según advirtió a La República el ingeniero Luis Vásquez del organismo técnico ENFEN.

De acuerdo con el último comunicado oficial, este evento climático se mantendría hasta diciembre y alcanzaría una intensidad moderada entre mayo y junio, lo que traerá consigo un incremento de lluvias, principalmente en la zona norte del país.

El especialista explicó que, si bien las precipitaciones en abril estarán por encima de lo normal, su volumen será menor al registrado en febrero y marzo, debido al cierre progresivo de la temporada lluviosa. Sin embargo, alertó que el suelo ya se encuentra saturado, lo que incrementa el riesgo de desbordes de ríos y deslizamientos de tierra (huaicos).

¿Cómo estará el clima en otoño e invierno?

Asimismo, Vásquez indicó que las condiciones actuales también estarán acompañadas por temperaturas por encima de lo habitual. “Vamos a tener un otoño ligeramente cálido y también un invierno ligeramente cálido”, precisó, al advertir que la sensación térmica elevada persistirá en los próximos meses.

Respecto al panorama climático global, explicó que el Niño del Pacífico central aún se mantiene en condición neutra, pero podría activarse entre junio y julio con una intensidad débil. De concretarse, este evento podría acoplarse con el Niño costero, generando un calentamiento más extendido en el océano y potenciando sus impactos hacia fin de año.

En cuanto a la sierra, abril aún presentará lluvias por encima de lo normal, mientras que en mayo estas disminuirán considerablemente con el inicio del periodo seco. No obstante, el aporte de humedad del Niño costero podría generar precipitaciones aisladas.

Finalmente, desde el ENFEN exhortaron a la población a mantenerse alerta. Recordaron que el riesgo de huaicos y deslizamientos seguirá latente debido a la saturación del suelo. “Va a seguir lloviendo y el riesgo aumenta”, advirtió el especialista.

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