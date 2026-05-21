Los delincuentes se llevaron cerca de S/200.000 y robar los cajeros que se encontraban dentro del supermercado Metro. | Foto: composición LR/ El regional de Piura

Los delincuentes se llevaron cerca de S/200.000 y robar los cajeros que se encontraban dentro del supermercado Metro. | Foto: composición LR/ El regional de Piura

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En la urbanización San Eduardo, en Piura, una de las sedes del supermercado Metro sufrió un millonario robo durante la madrugada del martes 19 de mayo. Delincuentes ingresaron al local y lograron llevarse aproximadamente S/200.000 de la bóveda del negocio, según las primeras informaciones del caso.

De acuerdo con las diligencias preliminares, los delincuentes habrían ingresado a la tienda tras realizar una perforación en una de las paredes del establecimiento, aprovechando el terreno de una vivienda contigua. Una vez dentro, y con el objetivo de evitar ser detectados por las cámaras de seguridad o activar el sistema de alarma, se desplazaron arrastrándose por los pasillos hasta llegar a la caja fuerte, de donde sustrajeron el dinero antes de darse a la fuga.

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PNP inicia diligencias para identificar a banda que robó S/200.000 en Metro

Trabajadores del supermercado alertaron sobre lo ocurrido a efectivos de la comisaría de Los Algarrobos, quienes llegaron al establecimiento e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el robo y determinar cómo operó la banda criminal.

Aunque los delincuentes intentaron burlar el sistema de seguridad desplazándose por el suelo para evitar ser detectados, varias cámaras del establecimiento lograron registrar parte de sus movimientos. Las imágenes ya son analizadas por los investigadores con el objetivo de identificar a los responsables de este millonario asalto.

Otro robo millonario en Piura en menos de 24 horas

Un nuevo caso de inseguridad ciudadana se registró en Piura. Tres delincuentes perpetraron un millonario robo en la joyería “Jordan”, ubicada en Catacaos. Siguiendo un modus operandi similar al de otros asaltos recientes, los sujetos ingresaron por una vivienda abandonada colindante con el negocio, perforaron el techo del establecimiento y lograron llevarse más de S/1 millón en joyas de oro.

Según los propietarios, los hampones cortaron la energía eléctrica para evitar ser captados por las cámaras de seguridad y huyeron minutos después de las 4.00 a. m. La Divincri investiga el caso para identificar a los responsables.