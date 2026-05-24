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Una de las personas más importantes en la carrera de Ignacio Buse es su madre. Luego de consagrarse en el ATP 500 de Hamburgo, María Beatriz Acurio se pronunció sobre los sacrificios que viene realizando su hijo para ganarse un lugar entre los mejores tenistas del mundo.

El popular 'Nacho' no tendrá descanso tras obtener el título, pues este lunes 25 de mayo se presentará en la primera ronda del Roland Garros.

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Mamá de Ignacio Buse se emociona tras título de su hijo

“Acompañarlo desde pequeño, empezó a competir desde muy chico. Lo acompañé a varios torneos, viajes y también compaginando con el estudio. Los profesores del colegio me deben odiar porque pedí muchas prórrogas y por las ausencias. (…) Su colegio, amigos, familiares; en general, todos lo apoyaron”, manifestó la madre de la primera raqueta nacional para el programa 'Reporte Semanal'.

En ese sentido, María Beatriz Acurio remarcó que su hijo no puede pasar mucho tiempo con la familia debido a los compromisos internacionales que afronta.

“Él ha tenido muy poco tiempo libre. A medida que pasan los años esta carrera se vuelve mucho más exigente. A diferencia de la mayoría de profesiones, que tienes tus vacaciones al año, ellos (tenistas) no descansan. Estar separados de él, desde que es mayor, es un sacrificio. Él es muy familiar y el hecho de estar lejos representa un sacrificio muy grande”, indicó.

Ignacio Buse orgulloso de ser peruano

El joven tenista de 22 años señaló que siempre busca mostrar la cultura peruana en los torneos. Asimismo, espera poder tomarse unas vacaciones para conocer algunos de los lugares más representativos.

“Ya lloré 25 veces (…). Mientras que hablaba con mi mamá, me llegaban los mensajes, veía los videos de mis familiares… Lloramos todos. Todavía no me lo puedo creer, no soy consciente de lo que hice. Creo que me levantaré mañana y voy a decir ‘lo hice de verdad’”, sostuvo en diálogo con el canal de YouTube de Juan Diego Llosa.

“Trato de representar la cultura peruana siempre a donde voy: la gastronomía, hablar de Machu Picchu. Novak (Djokovic) me habló el otro día de Machu Picchu, que quiere ir y explorar la energía (…) La otra vez me preguntaron sobre mi próximo plan de vacaciones. Cuando tenga un poco más de tiempo voy a hacer sí o sí un viaje por el Perú. Seguramente a Machu Picchu o al Lago Titicaca”, agregó.