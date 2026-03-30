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Sociedad

Vecinos de Surco alertan por la instalación de un crematorio a escasos metros de sus viviendas: ''Es inhumano''

Residentes de la urbanización Antúnez de Mayolo denuncian posible contaminación y falta de información sobre el proyecto. Exigen su reubicación.

Vecinos de la urbanización Antúnez de Mayolo, en Santiago de Surco, protestan contra la instalación de un crematorio a solo 10 metros de sus viviendas, alegando contaminación.
Vecinos de la urbanización Antúnez de Mayolo, en Santiago de Surco, protestan contra la instalación de un crematorio a solo 10 metros de sus viviendas, alegando contaminación. | Difusión

Un grupo de vecinos de la urbanización Antúnez de Mayolo, en el distrito de Santiago de Surco, ha iniciado protestas para rechazar la instalación de un crematorio ubicado a escasos metros de sus viviendas. Según indican, la infraestructura ya se encuentra construida y en etapa final de implementación.

De acuerdo con el dirigente vecinal, Jorge Yuri Keng, la principal inquietud radica en la proximidad del crematorio con las casas. “Las chimeneas están a 10 o 15 metros de distancia. Eso va a generar contaminación para las viviendas y para todo el sector”, afirmó. El impacto alcanzaría al menos a 80 familias en la zona más cercana y a otras 100 en calles aledañas. Sin embargo, considerando edificios y condominios cercanos, el número de afectados podría superar las 2000 familias.

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Denuncian falta de información previa

Los vecinos aseguran que el proyecto se ejecutó sin consulta previa. Según Keng, tomaron conocimiento hace apenas dos semanas, cuando la empresa Cálidda llegó a la zona bajo el argumento de realizar instalaciones de gas domiciliario. “No era para las casas, era para el crematorio. Todo se ha hecho de manera muy rápida y silenciosa”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la validez de supuestas firmas vecinales que habrían respaldado el proyecto. “Hay 35 firmas que no se sabe de qué vecinos son. Nadie reconoce haber firmado”, indicó.

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Cuestionamientos legales y sanitarios

Otro punto de controversia es la ubicación del crematorio dentro de una zona urbana. El dirigente advirtió que no se estarían respetando las distancias mínimas establecidas por la normativa. “La ley indica que no puede estar a menos de 500 metros, y aquí lo están colocando a menos de 10 metros”, señaló.

Además, alertó sobre el impacto emocional en la comunidad. “Es inhumano que los niños pregunten por el humo o los olores (…) esto también tiene un impacto psicosocial”, agregó.

Exigen reubicación

Los vecinos enfatizan que no se oponen al servicio de cremación, sino a su ubicación dentro de una zona residencial. “No estamos en contra del crematorio, pero debe estar en un lugar adecuado, no dentro de una urbanización”, precisó Keng.

En esa línea, anunciaron que presentarán documentación ante entidades como DIGESA y el Ministerio del Ambiente para frenar la operación del proyecto. Mientras tanto, los ciudadanos esperan una respuesta de las autoridades municipales.

Municipalidad de Surco no dará marcha atrás

La autoridad edil se pronunció a través de un comunicado al respecto. En él, informó que la construcción del crematorio cumple con todas las normas ambientales, sanitarias y técnicas, y cuenta con la validación de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), entidad que además realizará una fiscalización permanente del funcionamiento del establecimiento. Según el texto, el proyecto incluye tecnología avanzada con sistemas de control de emisiones y lavado de gases, lo que garantizaría un funcionamiento seguro y adecuado.

Asimismo, la comuna señaló que el crematorio forma parte de un conjunto de mejoras que incluyen columbarios y optimización del velatorio, con el objetivo de ofrecer una alternativa más económica a los vecinos en momentos difíciles. En ese sentido, reafirmó que se trata de un proyecto necesario, supervisado y diseñado para brindar un servicio digno sin afectar la salud de la población ni el medio ambiente.

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