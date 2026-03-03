Conoce las fechas clave para recibir tus utilidades en Perú en 2026 y cómo se pagan

Descubre el periodo estimado para los depósitos de utilidades a los trabajadores del sector privado. | Foto: composición LR/El Peruano/Shutterstock

El derecho al pago de las utilidades es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores del sector privado en Perú. Según lo establecido por la legislación laboral vigente, el cronograma de presentación suele darse entre marzo y mayo de 2026, por lo que es necesario conocer las fechas exactas para saber en qué momento se recibirá.

¿Cuándo se pagan las Utilidades 2026 en Perú?

Según lo establecido para el ejercicio fiscal 2025 —cuyo pago se efectuó en 2026—, las utilidades deben abonarse dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del plazo para que las empresas presenten ante la SUNAT la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.

A continuación, estas son las fechas oficiales en las que los trabajadores podrán recibir el pago de utilidades:

Finales de marzo de 2026

Abril de 2026

Inicios de mayo de 2026 (como fecha límite)

¿Quiénes reciben utilidades en 2026?

Las utilidades benefician a los trabajadores del sector privado que hayan prestado servicios en empresas generadoras de rentas de tercera categoría, con una plantilla superior a 20 empleados. El pago alcanza a quienes laboraron durante el ejercicio fiscal 2025, incluso si ya no mantienen vínculo laboral con la empresa. Asimismo, incluye a los empleados con contrato a plazo fijo, indefinido o a tiempo parcial, siempre que hayan trabajado durante el período evaluado.

¿Cómo se realiza el cálculo de las utilidades?

El monto a distribuir por utilidades se calcula en función de las ganancias netas de la empresa y varía según su sector económico. De esta manera, el porcentaje destinado a los trabajadores depende de la actividad realizada por la compañía durante el ejercicio fiscal correspondiente.

10%: Empresas pesqueras, telecomunicaciones e industriales.

8%: Empresas mineras, comercio y restaurantes.

5%: Otras actividades.

El reparto se divide en dos partes:

50% según los días trabajados

50% según la remuneración percibida

¿Cuál es el monto máximo que puede recibir un trabajador?

Según la ley, un empleador puede recibir un monto máximo de utilidades equivalente a 18 sueldos mensuales. Si se supera este límite, el excedente se destina al Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO).