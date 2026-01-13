HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Renzo Reggiardo se opone al paro de transportistas pese al incremento de muertes por extorsiones: "Es mejor que no se realice"

El alcalde señaló que frenar las actividades del sector afecta la economía local, a pesar de que en las primeras semanas de enero se han registrado más de 50 homicidios. Transportistas figuran entre las principales víctimas.

Alcalde de Lima se muestra en contra del paro de transportistas anunciado para este 14 de enero.
Alcalde de Lima se muestra en contra del paro de transportistas anunciado para este 14 de enero. | Composición: Betsy De Los Santos | Mabel Alva/ La República

Durante su asistencia y supervisión a los trabajos de limpieza y descolmatación del río Rímac, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, respondió preguntas de la prensa sobre el paro de transportistas anunciando para este miércoles 14 de enero.

Pese al aumento de asesinatos en Lima y Callao, al ser consultado sobre su postura frente a la medida anunciada, el burgomaestre afirmó que "sería conveniente que el paro de transportistas no se dé, porque este afecta la economía".

"También afecta la economía de los propios transportistas, pero es una medida que ellos han encontrado necesaria para llamar la atención de las autoridades. Principalmente del gobierno central", añadió.

Alcalde de Lima anuncia instalación de más cámaras en unidades de transporte

Por otro lado, Reggiardo informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima viene evaluando la posibilidad de financiar la instalación de cámaras de videovigilancia en aquellas unidades de transporte público que aún no cuentan con este sistema. Precisó que esta iniciativa se enmarca en una estrategia de carácter preventivo orientada a reforzar la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnología, así como a brindar mayor respaldo a los transportistas frente a los actos delictivos.

Asimismo, anunció que la comuna ha puesto a disposición su Centro de Control de Operaciones, con el de monitorear en tiempo real las cámaras instaladas en buses, cústers y combis. "Desde la municipalidad hemos hecho algunas cosas que ha ellos se les hace conveniente (…) hemos incorporado a un representante de los transportistas en el CORESEC", enfatizó.

Julio Campos denuncia que pagan diez veces más por cupos

En ese contexto, la situación del sector no muestra señales de mejora. En entrevista con Manuela Camacho, durante el programa Fuerte y Claro, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, denunció que actualmente los conductores pagan hasta 30 soles diarios en cupos a bandas de extorsionadores que exigen dinero a cambio de una supuesta “seguridad”. Esta cifra, advirtió, representa un incremento de diez veces en comparación con los tres soles que se exigían en años anteriores.

Campos señaló, además, que el aumento de estos cobros ilegales obligan a muchos transportistas a descuidar las necesidades básicas de sus familias para poder cumplir con los pagos. “Hoy en día, mototaxistas y colectiveros dejan de cubrir la canasta básica familiar. Si no ponemos un alto, esto va a continuar. Este 2026 es lo peor que estamos viviendo”, afirmó.

