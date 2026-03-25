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Migraciones: Más de 30 mil extranjeros han sido intervenidos a nivel nacional

Superintendente Alberto Balladares, quien presentó los primeros resultados del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026, dijo que se. han ejecutado más de 1750 operativos de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional.

MKigraciones realiza operativos de verificación y control en todo el país.
MKigraciones realiza operativos de verificación y control en todo el país.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha intensificado sus operaciones de verificación y control en todos los puntos de entrada al país, lo que ha permitido la intervención de casi 30 mil extranjeros.

Entre los casos más destacados se encuentran los 250 ciudadanos foráneos que fueron intervenidos en febrero. A más de 100 se les sometió al Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), luego de la calificación de la Policía de Extranjería.

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 “Migración reitera su compromiso con la seguridad del país y la protección de nuestros compatriotas”, dijo el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez.

"Se han ejecutado más de 1.750 operativos de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional", agregó tras presentar los primeros resultados del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026.

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Balladares indicó que el servicio al ciudadano de Migraciones no es solo la emisión de pasaportes y/o carnet de extranjería, “también articulamos con la PNP para la ejecución de operativos en costa, sierra y selva", remarcó.

Explicó que con estos resultados, Migraciones evidenció que “el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026 viene dando resultados”; logrando fortalecer la vigilancia y el control fronterizo a nivel nacional y reforzar la seguridad migratoria.

"Por otro lado, hablando del tema de fronteras, de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, estamos trabajando para implementar nuevos puestos de verificación migratoria, recientemente hemos estado en la triple frontera, en Leticia, en Tabatinga, hemos navegado por el río Nanay, para mapear las zonas donde se implementarán estos nuevos controles migratorios en la frontera de la selva", precisó.

Los megaoperativos se realizan también en simultáneo en distintos puntos de la capital. Los fiscalizadores que participan en la actividad trabajan con una tableta electrónica que permite verificar, en tiempo real, la situación migratoria de los ciudadanos intervenidos. Este dispositivo se encuentra interconectado con el sistema integrado de migraciones.

De este modo se incrementarán las acciones de fiscalización. Además, se realizarán gestiones con los gobiernos regionales, provinciales y distritales a nivel nacional para fortalecer la seguridad.

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“Tenemos cuatro ejes de acción y uno de ellos es el control territorial, el cual implica reforzar el control migratorio en las líneas de frontera y las ciudades. Por ello, hemos dispuesto que se ejecuten operativos constantes y que los jefes y oficiales salgan a operar. La Nación nos necesita y tenemos que trabajar sin desmayar”, indicó Balladares.

Finalmente recordó que Migraciones es el primer filtro de seguridad en el país, por lo que es fundamental articular esfuerzos con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para brindar tranquilidad a la ciudadanía.

“Los ciudadanos extranjeros deben portar su Carné de Extranjería, documento que acredita su situación migratoria en el país. Este es indispensable, ya que a través de él corroboramos la identidad de las personas”, puntualizó.

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