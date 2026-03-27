MML anulará más de 56.000 papeletas registradas en Magdalena del Mar por no ajustarse a normativa

La anulación se producirá tras la queja de vecinos de Magdalena del Mar. | Composición LR / Foto: Francisco Erazo

La anulación se producirá tras la queja de vecinos de Magdalena del Mar. | Composición LR / Foto: Francisco Erazo

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que procederá con la nulidad de 56.040 papeletas detectadas mediante sistemas tecnológicos contratados por el distrito de Magdalena del Mar, tras identificar que estas presuntas infracciones no se ajustan a la normativa vigente.

De acuerdo con un informe técnico de la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML remitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT), las evidencias enviadas para justificar las sanciones no tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimentales correspondientes.

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MML anuncia anulación de papeletas

¿Cómo se originó el problema en Magdalena del Mar?

Este caso surgió a raíz de la queja presentada por vecinos y conductores sobre presuntas irregularidades en la fiscalización electrónica. El 12 de marzo, la administración distrital remitió un oficio a la comuna metropolitana en el que solicitó la nulidad de las papeletas al considerar que habrían sido emitidas fuera del marco del convenio de control de tránsito suscrito entre ambas entidades, en diciembre de 2024.

En el documento, el gerente municipal de Magdalena, Enrique Sánchez Huaranca, indicó que el distrito recién solicitó en diciembre de 2025 el inicio de la supervisión mediante cinemómetros. Sin embargo, sostiene que miles de ciudadanos reportaron haber recibido multas desde noviembre de ese año, antes de que la gestión distrital formalizara la puesta en marcha del sistema.

De acuerdo con la comuna magdalenense, esta situación evidenciaría que las penalizaciones se habrían aplicado al margen del procedimiento establecido en el convenio, el cual contemplaba la verificación de los equipos, pruebas de operatividad y la definición de la fecha de envío de evidencias a la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima para su revisión y posterior tramitación ante el SAT.

Además, en el oficio se cuestiona que, en varios casos, las notificaciones de las sanciones no se hicieron conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que se realizaron a través de mensajes de texto, correos electrónicos o casillas electrónicas. También se observa la aplicación de castigos administrativos por exceso de velocidad en vías donde no existen colegios u hospitales que justifiquen límites de 30 km/h, entre otras presuntas irregularidades.

Posturas opuestas frente al problema

A través del comunicado en el que anunció la anulación de papeletas, la comuna capitalina responsabilizó directamente por este asunto al municipio liderado por Francis Allison. Afirmaron que constituye una afectación a los derechos de miles de vecinos y que, por ende, "actuarán con total determinación para corregir cualquier abuso en la aplicación de sanciones de tránsito".

Por su parte, el municipio de Magdalena del Mar expresó su satisfacción por la anulación de las penalizaciones, pero aseguró que estas fueron impuestas "de manera irregular por Lima Metropolitana", por lo que rechazaron las "falsas afirmaciones" de la comuna que buscan deslindar su responsabilidad en este caso.

En tanto, llamaron a aquellos que presentaron ante la entidad distrital solicitudes de nulidad de papeletas impuestas hasta el día 23 de marzo, acercarse a recoger sus respectivos cargos en la Oficina de Participación Vecinal (Palacio Municipal) en el horario de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.00 p. m.

Magdalena del Mar responsabiliza a MML

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