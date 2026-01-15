La única carrera de ingeniería del Perú que forma expertos en clima y riesgos naturales abre admisión en la UNALM 2026-II

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realizará su examen de admisión 2026-I el 1 de febrero, ofreciendo 757 vacantes. | Foto: UNALM/Composición LR

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realizará su examen de admisión 2026-I el 1 de febrero, ofreciendo 757 vacantes. | Foto: UNALM/Composición LR

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) anunció que su proceso de admisión 2026-I se desarrollará el domingo 1 de febrero, en Lima, permitiendo a miles de postulantes competir por una de las 757 vacantes disponibles. La convocatoria está dirigida a jóvenes interesados en cursar alguna de las 12 carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios, reconocida por su enfoque científico y técnico.

Dentro de esta oferta académica, la UNALM concentra una especialidad que no se dicta en ninguna otra universidad del país. Se trata de una carrera vinculada al estudio del clima y la atmósfera, cuya formación está orientada a la gestión de información meteorológica y al análisis de riesgos climáticos, en un contexto donde estos factores influyen en múltiples actividades económicas y sociales.

¿Qué carrera de ingeniería solo se dicta en la UNALM y por qué es única en el Perú?

La Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos es la única carrera de su tipo en el sistema universitario peruano y se dicta exclusivamente en la Universidad Agraria La Molina. Esta especialidad se enfoca en el estudio científico de la atmósfera, analizando los procesos físicos que influyen en el comportamiento del clima y sus variaciones en el territorio.

La formación del ingeniero meteorológico se centra en el manejo de datos atmosféricos, interpretación de variables como temperatura, presión, humedad y viento, además del uso de modelos numéricos para simular escenarios climáticos. Su carácter único radica en la combinación de ingeniería, ciencias físicas y gestión del riesgo, aplicada a condiciones reales del país.

Aplicaciones y campo de acción de la ingeniería meteorológica y gestión de riesgos climáticos

Los profesionales formados en esta carrera pueden desempeñarse en diversos sectores, trabajando con información climática para la toma de decisiones estratégicas. Su labor se desarrolla en instituciones públicas, centros de investigación, organismos de monitoreo ambiental y entidades vinculadas a la prevención de desastres naturales.

El trabajo cotidiano del ingeniero meteorológico implica el uso de estaciones meteorológicas e hidrológicas, análisis de imágenes satelitales y herramientas de programación, incorporándose progresivamente sistemas de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos. Estas herramientas permiten realizar proyecciones climáticas y evaluar escenarios de riesgo asociados a fenómenos naturales. Además, la carrera tiene aplicaciones en ámbitos como la agricultura, la gestión de recursos hídricos, el planeamiento territorial y otras actividades que dependen directamente del comportamiento del clima.

