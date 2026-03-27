Trabajadores emolienteros denuncian presiones de municipalidades para obligarlos a usar indumentaria vinculada a partidos políticos, afectando su derecho a trabajar en la vía pública. | Composición LR

Trabajadores emolienteros denuncian presiones de municipalidades para obligarlos a usar indumentaria vinculada a partidos políticos, afectando su derecho a trabajar en la vía pública. | Composición LR

Trabajadores emolienteros denunciaron presuntas presiones de algunas municipalidades para obligarlos a usar indumentaria con colores vinculados a partidos políticos, como requisito para obtener permisos para trabajar en la vía pública.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú, Edgar Sáenz, advirtió que esta práctica afecta directamente a los vendedores ambulantes y vulnera sus derechos. Afirmó que las exigencias de algunas comunas se presentan tras los cambios de gestión.

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¿Cuáles serían las coacciones?

Según explicó, los trabajadores no solo deben adaptar su vestimenta, sino también los colores de sus módulos de venta para alinearse con la imagen política de las autoridades locales. “Eso nos ha perjudicado bastante porque está prohibido, no nos pueden obligar”, sostuvo.

Sáenz indicó que, pese a los reclamos, algunos municipios condicionan la autorización para operar. “Te dicen: si quieres trabajar, cambia el color; de lo contrario, no hay permiso”, agregó.

Nueva ley reconoce actividad como microempresa

Asimismo, el dirigente saludó la reciente promulgación de la Ley N.º 32570, que reconoce la preparación y venta ambulatoria de bebidas elaboradas con plantas medicinales —entre ellas, emolientes e infusiones— como actividad de autoempleo productivo.

La norma también incluye la comercialización de productos como quinua, maca y kiwicha, así como alimentos complementarios, y modifica la Ley N.º 30198 para promover condiciones de salubridad y alimentación saludable.

Sáenz exhortó a las municipalidades a respetar e implementar esta legislación. “Tenemos derechos y eso nadie nos lo puede impedir. Todos los peruanos somos iguales”, remarcó. Por último, demandaron que se garantice el acceso al trabajo sin condicionamientos políticos y que se cumpla el marco legal vigente en todo el país.

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