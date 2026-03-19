No hay renovación de cuadros: apenas el 6,8% de los candidatos a diputados son jóvenes de 25 a 29 años

Los partidos políticos señalan que la renovación de cuadros es una de sus prioridades, pero los números dicen otra cosa muy distinta. De los 4.514 postulantes a la Cámara de Diputados, apenas 308 son jóvenes que tienen entre 25 y 29 años, lo que equivale al 6,8% del total de candidatos que participan en las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Así lo revela un reciente informe de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), ente adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), el cual demuestra que las organizaciones políticas continúan apostando por las mismas caras de siempre. Esto, pese a que en el padrón electoral hay más de 6 millones 891 mil votantes de 18 a 29 años, lo que representa al 25,2% del electorado nacional.

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“Es preocupante este reducido número porque estamos hablando que, de 15 candidaturas a la Cámara de Diputados, solo una proviene de un joven de 25 a 29 años en estas elecciones generales. Hay una brecha entre el peso demográfico del electorado joven y su participación como candidatos en las listas para diputados”, manifestó a La República el jefe de la Senaju, Raúl Márquez.

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Según el funcionario, existen varias razones para que se registre esta baja participación de los jóvenes. “La primera es que, para las elecciones generales, no hay ‘una cuota joven’ (del 20% de las candidaturas) que deban cumplir obligatoriamente los partidos políticos, como si sucede en las elecciones subnacionales”, explicó.

Otra razón, agregó, es que, si bien los jóvenes tienen participación a nivel de organizaciones sociales, aún no se animan a participar activamente en agrupaciones políticas y en procesos electorales. “Puede ser porque encuentran poco espacio en los partidos o porque están decepcionados de la política. Todo eso impacta en esta baja participación (de los peruanos de 25 a 29 años)”, sostuvo Márquez.

Los usan para rellenar sus listas

El jefe de la Senaju destacó que la participación política de los jóvenes constituye un factor relevante para el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, no entienden eso los 38 partidos, habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en las elecciones generales. De las 782 listas que van con el número 1 para el cargo de diputado, solo 22 son encabezadas por peruanos de 25 a 29 años, lo que representa apenas al 2,8% del total.

“Lo que se desprende de este porcentaje es que la incorporación de jóvenes no forma parte de una estrategia de renovación de cuadros, sino que los usan para rellenar las listas de las agrupaciones políticas”, manifestó Márquez. Eso quiere decir que los partidos colocan a sus conocidos o viejos miembros en los primeros números para que se vean beneficiados con el llamado voto de arrastre.

De esta manera, debido a la baja participación de jóvenes, se tiene que solo el 13,3% de las candidaturas de los peruanos de 25 a 29 años declaró que ocupó un cargo dentro de una organización política; mientras que solo el 1% respondió que cuenta con experiencia en cargos de elección popular (tres exregidores provinciales).

Predominio de mujeres en candidaturas

Un aspecto positivo del informe de la Senaju es que existe un predominio de mujeres entre las candidaturas jóvenes. De las 308 postulaciones para el cargo de diputado, 207 corresponde a mujeres (67,2%) y 101 a hombres (32,8%). Este patrón se observa en la mayoría de los distritos electorales. En algunos casos, como Huánuco y Puno, la totalidad de candidaturas de jóvenes corresponde a mujeres.

Otro punto por destacar es que el 59,7% de candidaturas jóvenes cuenta con educación superior universitaria y el 36,7% con educación secundaria. “Hay una calidad en las postulaciones juveniles, pero lamentablemente aún la participación de esa población es baja”, concluyó el jefe de Senaju.

A nivel nacional, las mayores proporciones de candidaturas juveniles se registran en Amazonas (12,0%), Áncash (10,8%) y Pasco (10,7%). En tanto, Moquegua (4,3%), Callao (3,2%) y Junín (2,8%) presentan los menores porcentajes. En términos absolutos, Lima Metropolitana concentra el mayor número de postulaciones jóvenes (74), que representan el 7,1% del total de ese distrito electoral.

Hay que recordar que para ser diputado se necesita tener 25 años y para ser senador, más de 45 años; además de ser peruano de nacimiento, de acuerdo con la ley que aprobó el retorno del Congreso bicameral.