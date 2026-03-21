Durante sus actividades de campaña en Apurímac, el líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, respondió a las críticas del congresista José Williams y lo desafió a un debate público. El candidato señaló que el intercambio debe darse en igualdad de condiciones para que la ciudadanía conozca sus propuestas económicas.

[Refiriéndose a José Williams] "Creo que debería respetar un poquito más su uniforme. Si él quiere que vengan todos los periodistas, yo lo reto. Yo voy a su casa o él viene a la mía. Que hable media hora y yo otra media hora sobre el programa económico. Que él elija si habla primero o al último; todas las ventajas para él", expresó durante una entrevista para Canal N.

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Propuesta de fondos soberanos

López-Chau también mencionó su propuesta de crear fondos soberanos, definidos como ahorros del Estado para inversión. El candidato indicó que tomaría como referencia a los sistemas que funcionan actualmente en otros países como Noruega, Corea del Sur y Chile.

“Voy a hablar de los fondos soberanos que existen en el mundo, qué características tienen. Puedo poner como ejemplo a Noruega, Corea del Sur o Chile”, agregó. Asimismo, el candidato aclaró que para implementar este plan es necesario un diálogo entre el Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Economía (MEF) y el sector privado.

Candidato al Senado bajo evaluación

López-Chau también se refirió a la situación de Felipe Pita Serpa, quien registra demandas por alimentos y deudas tributarias. El candidato presidencial señaló que, aunque no estaba al tanto de estos temas, su equipo ya está revisando el caso por interno.

José Williams se pronuncia

El candidato presidencial por Avanza País, José Williams, respondió al pedido de López-Chau por medio de sus redes sociales. El general en situación de retiro le propuso debatir sobre la problemática de la inseguridad ciudadana, la minería ilegal, el narcotráfico, entre otros temas relacionados.

“Señor López-Chau, respeto tanto el uniforme de la patria que he arriesgado mi vida por él en el Cenepa, contra SL y el MRTA. Por ese mismo amor a la patria le propongo debatir sobre seguridad ciudadana, fronteras, minería ilegal, narcotráfico, lucha contra el terrorismo y corrupción. Espero no ponga excusas”, señaló por medio de su cuenta oficial de X.