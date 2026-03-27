HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori: la piñata del debate presidencial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Presunto sicario y médico intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo

Según las autoridades, el detenido intentó aplicar una sustancia desconocida a un paciente gravemente herido, lo cual llevó a su captura.

El presunto sicario habría ingresado con la ayuda de un trabajador del nosocomio.
El presunto sicario habría ingresado con la ayuda de un trabajador del nosocomio. | Composición LR | Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un presunto sicario y a un médico nutricionista que labora en el Hospital Regional de Trujillo por intentar asesinar a un hombre que se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De acuerdo con la información policial, uno de los intervenidos intentó aplicar una jeringa con una sustancia desconocida.

Según las autoridades, el galeno habría permitido el ingreso del sujeto que iba a cometer el crimen. Cabe resaltar que el paciente había sido blanco de un ataque a balazos cuando iba a bordo de un vehículo junto a presuntos integrantes de Los Pulpos. Este hecho lo dejó gravemente herido, por lo que fue hospitalizado.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDS VER: Hallan cuerpo sin vida de extranjero dentro de antigua planta de gaseosas en Trujillo

lr.pe

Detienen a presunto sicario en Trujillo

Pese a tratarse de un nosocomio, el implicado habría burlado la seguridad para atacar al sujeto. El jefe de la Región Policial de La Libertad, general Franco Moreno Panta, sostuvo que los detenidos ingresaron disfrazados de enfermeros. "Uno trabaja en el hospital y recibe al otro para que entre", acotó.

Debido a que las autoridades conocían una posible represalia contra el ciudadano internado, había personal de inteligencia cerca del cuarto donde este había sido ingresado. "Cuando iban a atentar contra él, fueron intervenidos por nosotros", aseveró.

Por su parte, las autoridades mantuvieron en reserva la identidad de la persona afectada, mientras llevan a cabo las investigaciones y se determina lo que contenía el líquido de la jeringa. "Estableceremos paso a paso quiénes fueron los responsables y cómo consiguieron el químico", señaló.

Estado de emergencia por ola de criminalidad

El Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en las provincias de Trujillo y Virú, a fin de reforzar la lucha contra la criminalidad. Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Cabe resaltar que, según el Sistema de Información de Defunciones del Minsa, la región de La Libertad tuvo 42 homicidios durante el 2026.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hallan cuerpo sin vida de extranjero dentro de antigua planta de gaseosas en Trujillo

Hallan cuerpo sin vida de extranjero dentro de antigua planta de gaseosas en Trujillo

LEER MÁS
Trujillo: extorsionadores exigen S/10.000 a comerciante de mercado para no atentar contra su vida

Trujillo: extorsionadores exigen S/10.000 a comerciante de mercado para no atentar contra su vida

LEER MÁS
Detonan explosivos en tienda Mass y mueblería en el centro histórico de Trujillo y Casa Grande, en La Libertad

Detonan explosivos en tienda Mass y mueblería en el centro histórico de Trujillo y Casa Grande, en La Libertad

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Voraz incendio consume fábrica textil y moviliza 18 unidades de bomberos en Surco

Voraz incendio consume fábrica textil y moviliza 18 unidades de bomberos en Surco

LEER MÁS
Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

LEER MÁS
Fallo histórico: declaran inconstitucional decreto que consideraba la identidad trans como trastorno mental

Fallo histórico: declaran inconstitucional decreto que consideraba la identidad trans como trastorno mental

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Mujer denuncia a su expareja con discapacidad física por agresión: denunciante también ejerció violencia

Mujer denuncia a su expareja con discapacidad física por agresión: denunciante también ejerció violencia

LEER MÁS
Presuntos extorsionadores incendian combi pese a pago de cupos en el Callao: cuarto ataque en menos de 15 días

Presuntos extorsionadores incendian combi pese a pago de cupos en el Callao: cuarto ataque en menos de 15 días

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trágico accidente en carretera Puno - Moquegua deja dos fallecidos y ocho heridos de gravedad

Lorena Caravedo cuenta las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá tras dejar Perú y la televisión: "Es carísimo"

Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto

Sociedad

Trágico accidente en carretera Puno - Moquegua deja dos fallecidos y ocho heridos de gravedad

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

23 candidatos presidenciales suman 120 papeletas en su historial: Acuña es el que más faltas muy graves acumula

Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses

Ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, registra demandas por alimentos e investigación por presunta denuncia falsa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025