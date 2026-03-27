Presunto sicario y médico intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo

El presunto sicario habría ingresado con la ayuda de un trabajador del nosocomio. | Composición LR | Difusión

El presunto sicario habría ingresado con la ayuda de un trabajador del nosocomio. | Composición LR | Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un presunto sicario y a un médico nutricionista que labora en el Hospital Regional de Trujillo por intentar asesinar a un hombre que se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De acuerdo con la información policial, uno de los intervenidos intentó aplicar una jeringa con una sustancia desconocida.

Según las autoridades, el galeno habría permitido el ingreso del sujeto que iba a cometer el crimen. Cabe resaltar que el paciente había sido blanco de un ataque a balazos cuando iba a bordo de un vehículo junto a presuntos integrantes de Los Pulpos. Este hecho lo dejó gravemente herido, por lo que fue hospitalizado.

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Detienen a presunto sicario en Trujillo

Pese a tratarse de un nosocomio, el implicado habría burlado la seguridad para atacar al sujeto. El jefe de la Región Policial de La Libertad, general Franco Moreno Panta, sostuvo que los detenidos ingresaron disfrazados de enfermeros. "Uno trabaja en el hospital y recibe al otro para que entre", acotó.

Debido a que las autoridades conocían una posible represalia contra el ciudadano internado, había personal de inteligencia cerca del cuarto donde este había sido ingresado. "Cuando iban a atentar contra él, fueron intervenidos por nosotros", aseveró.

Por su parte, las autoridades mantuvieron en reserva la identidad de la persona afectada, mientras llevan a cabo las investigaciones y se determina lo que contenía el líquido de la jeringa. "Estableceremos paso a paso quiénes fueron los responsables y cómo consiguieron el químico", señaló.

Estado de emergencia por ola de criminalidad

El Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en las provincias de Trujillo y Virú, a fin de reforzar la lucha contra la criminalidad. Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Cabe resaltar que, según el Sistema de Información de Defunciones del Minsa, la región de La Libertad tuvo 42 homicidios durante el 2026.

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