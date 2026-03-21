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Política

Elecciones 2026: JEE anula plancha presidencial del PTE tras fallecimiento de Napoleón Becerra

El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró improcedente la solicitud de sucesión presentada por la organización política.

Napoleón Becerra, líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.
Napoleón Becerra, líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. | Composición/LR

Tras el fallecimiento de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), la continuidad de la organización en la carrera electoral quedó definida por las autoridades. Pese a que el personero legal del partido solicitó formalmente la sucesión de los cargos para mantenerse en el proceso, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 desestimó el pedido.

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Por medio de una Resolución emitida el 20 de marzo, el pleno del JEE de Lima Centro 1 sostuvo que la decisión se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Inscripción, el cual indica que el fallecimiento del líder del partido anula automáticamente al resto de la lista. “Ante cualquier circunstancia que provoque la ausencia del candidato principal (presidente) sea por una tacha, renuncia, retiro o improcedencia, que deniegue su inscripción, implica también la denegatoria de inscripción de sus dos candidatos a vicepresidentes (...)”.

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Respecto a la solicitud para que el primer vicepresidente, Winston Clemente Huamán, asumiera la candidatura presidencial, el JEE señaló que era inviable. “No existe posibilidad de sucesión de posiciones debido a que la normativa electoral en relación a este tipo de elección no lo contempla ni como excepción”. En consecuencia, el pedido fue declarado improcedente.

Dada la proximidad de los comicios, el pleno del JEE precisó que los votos que obtenga el partido no tendrán validez legal. “Los votos que se emitan a favor de la fórmula presidencial presentada por la organización política Partido de Trabajadores y Emprendedores PTE- PERÚ, no serán considerados en el cómputo de los votos obtenidos por la misma; una vez firme la presente resolución”.

Tras la disposición del Jurado Electoral Especial, la organización política queda fuera de la carrera presidencial de 2026. El fallo fue debidamente notificado al personero legal de PTE.

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