Una combi que cubría la ruta Lima-Callao fue incendiada por presuntos extorsionadores en el cruce de las avenidas Venezuela y García Calderón durante la madrugada del viernes 27 de marzo. El ataque ocurrió a pesar de que los transportistas del sector aseguraron haber entregado cuotas de S/15 diarios a la banda criminal Al Qaeda; sin embargo, se sospecha que otra organización delictiva denominada Perú Unido estaría involucrada en este último incidente.

El vehículo afectado era la única fuente de sustento para la familia del conductor. Es relevante destacar que este sería el cuarto ataque reportado contra esta línea de transporte en menos de 15 días. Por esta razón, los conductores están evaluando adoptar medidas ante las constantes amenazas que reciben.

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Combi incinerada en el Callao

El dueño del vehículo relató que el incendio se desató en cuestión de segundos, apenas llegaron los agresores. "Cuando abrieron la puerta lateral, ya habían rociado gasolina. Salí y vi la bola de fuego", relató el afectado a los medios.

Este tipo de asaltos se ha vuelto frecuente en el Callao, donde combis y buses son incendiados como represalia contra quienes se niegan a pagar las extorsiones.

Extorsiones contra transportistas en la avenida Argentina

La avenida Argentina ha sido tomada por presuntos extorsionadores, quienes envían constantes amenazas a los transportistas que operan en esa ruta. Según los miembros del gremio, los delincuentes exigen que todos paguen; de lo contrario, los asesinarán.

El 13 de marzo, la pasajera Maritza Talaverano Andia (45) perdió la vida tras un ataque contra una miniván de la empresa Mariscal Castilla mientras circulaba con normalidad por el pasaje El Sol. Ella fue gravemente herida y trasladada al Hospital Alberto Barton, donde los médicos confirmaron su deceso horas después.

Tres días después, durante la noche del 16 de marzo, cerca del centro comercial Minka, el conductor Darío Espinoza León (52) fue asesinado a balazos por extorsionadores. Según la información policial, dos hombres a bordo de una moto siguieron el vehículo, luego abrieron fuego y se dieron a la fuga. El ataque también dejó herida a la cobradora, quien fue ingresada en el mismo hospital con pronóstico reservado.

El 22 de marzo, una unidad de la conocida Ruta B fue atacada a tiros alrededor de las 9.00 p. m. en el paradero inicial de la avenida Argentina. Según los informes policiales, seis unidades estaban detenidas en el lugar cuando dos hombres abrieron fuego en 11 ocasiones. Los informes policiales indicaron que al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas la cobradora, algunos pasajeros y comerciantes cercanos al incidente. En esa ocasión, la banda criminal conocida como La Federación fue la responsable de enviar las amenazas extorsivas antes del ataque.

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