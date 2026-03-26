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Política

Elecciones 2026: Reniec alerta que alrededor de 500.000 personas salieron del Perú y no actualizaron su DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que son jóvenes de entre 18 y 29 años, que han salido del país y no actualizaron su nuevo domicilio legal en el DNI.

La Reniec reveló que no presentar el domicilio actualizado a la hora de votar puedo traer inconvenientes durante las Elecciones 2026.
La Reniec reveló que no presentar el domicilio actualizado a la hora de votar puedo traer inconvenientes durante las Elecciones 2026. | Foto: difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una alerta institucional tras detectar que cerca de 500.000 ciudadanos peruanos que residen en el extranjero no han realizado el cambio de domicilio en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Esta situación genera un desfase administrativo de cara a las Elecciones Generales de 2026, ya que dichos ciudadanos figuran en el padrón electoral con direcciones dentro del territorio nacional peruano.

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De acuerdo a la entidad, un total de 498.909 peruanos salieron del país en los últimos seis meses o más, pero que aún mantienen sin cambiar su dirección en el DNI. Esta desactualización podría exponerlos a multas por no asistir a votar o por no cumplir con la labor de miembros de mesa, en caso de haber sido sorteados.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, advirtió que los ciudadanos que viven fuera del país y no han actualizado su dirección en el DNI podrían enfrentar problemas para votar, debido a que su residencia oficial no coincide con la real.

“Es una cifra importante de peruanos fuera del país en esta condición, por eso les pedimos que actualicen su documento de identidad con la dirección real donde viven ahora para que puedan sufragar”, señaló.

PUEDES VER: ¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Generales Perú 2026?

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Peruanos en el extranjero llevan años sin cambiar su dirección en DNI

El análisis migratorio de Reniec revela que el grupo más numeroso lo componen quienes emigraron hace entre uno y dos años (203.956 personas), seguidos por aquellos con una ausencia de dos a tres años (160.056). En el otro extremo, se registran 20.412 ciudadanos que permanecen fuera del país desde hace más de un lustro, mientras que 9.770 llevan entre cuatro y cinco años en el extranjero.

Por otro lado, el perfil de los ciudadanos que han salido del país y no han retornado es predominantemente joven. El segmento de 18 a 29 años lidera las estadísticas con 140.902 personas, seguido de cerca por el grupo de 30 a 39 años, que registra 136.624 casos. Por su parte, los adultos de entre 40 y 49 años presentan una cifra menor, alcanzando los 98.700 ciudadanos.

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