Amazonas: conmoción por una denuncia que expone una situación alarmante de maltrato infantil

En las últimas horas, una mujer fue denunciada en Amazonas, por su propia familia. El delito: maltrato infantil. El video de la brutal agresión que sufre el niño es tan vil como inquietante, pues demuestra el abuso o la desatención que sufren los menores por parte de sus padres o apoderados.

El caso fue denunciado públicamente por familiares en contra de L.T.T., a quien acusan de haber agredido físicamente a su propio hijo el lunes 16 de febrero, en la localidad de Sawi Entsa, sector Puente Nieva, en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según los familiares, el menor habría sido víctima de agresión física que estaría afectando su desarrollo emocional. Indignados, señalaron que esta no es la forma de corregir a un hijo, por lo que decidieron hacer pública la denuncia para que las autoridades competentes intervengan y adopten medidas de protección inmediatas.

PUEDES VER: Hombre es condenado a 15 años de prisión luego de abandonar el cuerpo de su hijo en terribles condiciones en EEUU

Asimismo, indicaron que el padre del menor aparentemente desconocería lo que viene ocurriendo en su hogar durante su ausencia.

La mujer quedó sujeta a la investigación. Aún no fue detenida. La identidad de la agresora es omitida en este artículo: exponerla implica exponer a su víctima.

El Apu Romer Orrego, uno de los defensores más jóvenes de la comunidad indígena Awajún-Wampis, secretario de la Juventud de Nación Awajun y Wampis y representante de la población indígena rechazó todo acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Considera que el maltrato infantil no es una forma de corrección, no es disciplina y mucho menos educación. “Es una vulneración grave de derechos que deja heridas físicas y emocionales que pueden marcar de por vida”, sostiene.

Y agrega: “Nuestra Constitución y la ley protegen a la niñez. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo establecen claramente que toda forma de castigo físico y humillante está prohibida. La crianza debe basarse en el respeto, el diálogo y el amor”.

Como sociedad, dice Orrego, y más aún como pueblos indígenas Awajún y Wampis, debemos fortalecer nuestros valores ancestrales de protección, cuidado y respeto a la vida. “Nuestros niños y niñas son el presente y el futuro de nuestras comunidades; no podemos permitir que crezcan en entornos de violencia”, añadió.

El líder indígena exhortó a las autoridades competentes a intervenir de inmediato, investigar los hechos con objetividad y garantizar la protección del menor afectado, priorizando siempre su interés superior.

PUEDES VER: Bebé de 1 año fallece en Ate tras presunto abuso sexual y maltrato de su padrastro

Asimismo, hizo un llamado a los padres y madres de familia a reflexionar: educar no es golpear, formar no es humillar. La violencia nunca será el camino. “Que este lamentable hecho nos invite a actuar con responsabilidad y compromiso por una Condorcanqui libre de violencia infantil”, subrayó finalmente.

“Es una forma de vulneración de los derechos de los niños, y origina graves consecuencias que puedan perdurar incluso toda su vida”, describe por su parte el médico psiquiatra, Carlos Bromley.

El especialista manifiesta que “la violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos que implica múltiples consecuencias negativas en el bienestar presente y futuro de los niños, niñas y adolescentes, perjudicando su salud física y emocional, su desarrollo cognitivo, su autoestima y sus relaciones interpersonales”.

En sus formas más extremas, añadió, la violencia puede provocar discapacidades, lesiones físicas graves o incluso la muerte.