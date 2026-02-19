HOYSuscripcion LR Focus

Exministra de la Mujer refuta a Balcázar y aclara que en Perú “no hay relaciones tempranas, sino abuso sexual infantil”

Diana Miloslavich rechazó las declaraciones del nuevo presidente sobre el matrimonio infantil y advirtió que en el Perú se registran cientos de casos de abuso contra niñas, en especial en las comunidades awajún y wampis, donde la vulneración de derechos persiste.

Miloslavich asegura que Balcázar representa "lo más conservador y atrasado" en relación con los derechos de la mujer. Foto: composición LR
Miloslavich asegura que Balcázar representa "lo más conservador y atrasado" en relación con los derechos de la mujer. Foto: composición LR

Diana Miloslavich fue entrevistada en el programa de La Republica ‘Epicentro electoral’ y tras el anuncio de que José María Balcázar asumiría la Presidencia, la exministra de la Mujer enfatizó que “no hay relaciones sexuales tempranas en nuestro país, sino abuso abuso sexual infantil”. Pero que, frente a esta problemática, el Estado no garantiza los derechos de las niñas y adolescentes que han sido “forzadas” a ser madres.

En medio de la entrevista con Miloslavich, se dio a conocer que Balcázar tenía la mayor cantidad de votos y sería el nuevo mandatario, por lo que la activista cuestionó fuertemente las declaraciones previas del integrante de la bancada de Perú Libre en las que respaldaba el matrimonio infantil. “El señor Balcázar está hablando no sé de qué país, pero, por lo menos, no es el nuestro”, dijo enérgicamente.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La extitular de la Mujer mencionó el gran número de abusos registrados, por ejemplo, entre las niñas awajún y wampis, que llegan a sumar entre 500 y 800 casos. “Nostros tenemos un alto índice de niñas violadas, y por eso es que uno de los pocos avances que hubo durante los últimos meses fue el de aprobar esta legislación en contra del matrimonio infantil en el Perú… De las pocas legislaciones que podríamos rescatar, porque casi todo ha sido en contra de las mujeres”, refutó.

Asimismo, criticó el hecho de que los “sectores más conservadores” se encuentren hoy en el Congreso, a tal punto de desmontar la arquitectura de género construida en los últimos 30 años. “Han hecho retroceder toda la legislación que había a favor de las mujeres y de las infancias… Entonces, el señor Balcázar representa eso, que es todo lo más conservador y atrasado en relación con nuestros derechos”, opinó la defensora de derechos humanos.

Por otro lado, al referirse a la salida de José Jerí, la exministra de la Mujer manifestó que era “insostenible” tener a un acusado por violación como presidente de la república, pese a que desde la comunidad feminista se alzó la voz al conocerse que se encontraba investigado. “Tener a un presidente violador ha sido demasiado para nuestra vida republicana, por así decirlo”, finalizó. 

José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

"Hoy no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Congreso", afirma gobernador de Cusco tras designación de Balcázar como presidente

"Hoy no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Congreso", afirma gobernador de Cusco tras designación de Balcázar como presidente

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Exministra de la Mujer refuta a Balcázar y aclara que en Perú "no hay relaciones tempranas, sino abuso sexual infantil"

