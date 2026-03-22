HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Un muerto y dos heridos deja balacera en peña Los Andes en Independencia: denunciaron extorsión

Las víctimas, según información preliminar, eran parte del equipo de seguridad del local. Artistas indicaron que la discoteca ya había sido atentada recientemente.

Un ataque armado en la peña Los Andes, en Independencia, dejó un muerto y dos heridos. El suceso ocurrió durante la presentación de Rey Vico y otros artistas.
Un ataque armado en la peña Los Andes, en Independencia, dejó un muerto y dos heridos. El suceso ocurrió durante la presentación de Rey Vico y otros artistas. | Difusión

A una semana de la muerte de Jhon Leyva, un nuevo hecho de violencia se registró en el norte de Lima. Esta vez, la peña Los Andes, ubicada en el distrito de Independencia, fue escenario de una balacera que dejó una persona fallecida y dos heridos.

El ataque ocurrió la noche del sábado 21 de marzo, cuando estaba prevista la presentación del cantante y compositor peruano Rey Vico, así como de agrupaciones como Los Ecos y El Dúo Ayacucho, entre otros artistas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Cae presunto líder de 'Los Mexicanos' en El Agustino: banda criminal extorsionaba a transportistas con supuestas fichas Reniec

lr.pe

Víctimas y móvil del ataque

Testigos relataron que al menos cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se acercaron al lugar y abrieron fuego contra el portón de ingreso al establecimiento. Además, los artistas denunciaron que la discoteca ya había sido objeto de amenazas y extorsiones, pero que les avisaron sobre ello con minutos de anticipación al espectáculo. Asimismo, afirmaron que la peña fue atacada una semana atrás.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De acuerdo con información preliminar, las tres víctimas serían miembros del equipo de seguridad del local. El fallecido, José Dante Valdera Cachay (42), trabajaba allí desde hace tres años. Los heridos fueron trasladados a la Clínica Jesús del Norte, ubicada a tres cuadras del lugar de los hechos.

PUEDES VER: Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

lr.pe

Cancelan más presentaciones

Tras lo ocurrido, la peña informó a través de sus redes sociales que suspenderá sus actividades: “Nos vemos en la obligación de postergar todo tipo de evento hasta nuevo aviso. Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de nuestros asistentes, artistas y equipo de trabajo”, se lee en sus redes sociales.

larepublica.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Yesenia Silva: “Se nos ha enseñado la historia con buenos y malos, con mitos simplificados”

Yesenia Silva: “Se nos ha enseñado la historia con buenos y malos, con mitos simplificados”

LEER MÁS
Asesinan a joven de 25 años tras salir de una fiesta en Independencia

Asesinan a joven de 25 años tras salir de una fiesta en Independencia

LEER MÁS
Joven denuncia que policía le impuso una multa falsa en Surco cuando su moto estaba en Independencia: “Tendría que romper las leyes de la física”

Joven denuncia que policía le impuso una multa falsa en Surco cuando su moto estaba en Independencia: “Tendría que romper las leyes de la física”

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sutran cierra Touring de Conchán por infracción grave y suspende atención hasta el 29 de marzo

Sutran cierra Touring de Conchán por infracción grave y suspende atención hasta el 29 de marzo

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
El 98% de centros del Serums carece de condiciones básicas: serumistas se encuentran entre la vocación y el abandono estatal

El 98% de centros del Serums carece de condiciones básicas: serumistas se encuentran entre la vocación y el abandono estatal

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Barcelona vs Rayo Vallecano HOY vía DSports EN VIVO por LaLiga de España: entretiempo

Pol Deportes cumple otro sueño: joven narrador fue invitado por Flamengo y sorprendió a los jugadores en el Maracaná

Sociedad

Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Temblor de magnitud 4,4 se sintió en Tacna esta madrugada, según IGP

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

La visita de Keiko Fujimori a fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

Campaña en manos de streamers: políticos como César Acuña y Rafael López Aliaga apuestan por TikTok y Kick para captar voto joven

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025