Un muerto y dos heridos deja balacera en peña Los Andes en Independencia: denunciaron extorsión

Un ataque armado en la peña Los Andes, en Independencia, dejó un muerto y dos heridos. El suceso ocurrió durante la presentación de Rey Vico y otros artistas. | Difusión

Un ataque armado en la peña Los Andes, en Independencia, dejó un muerto y dos heridos. El suceso ocurrió durante la presentación de Rey Vico y otros artistas. | Difusión

A una semana de la muerte de Jhon Leyva, un nuevo hecho de violencia se registró en el norte de Lima. Esta vez, la peña Los Andes, ubicada en el distrito de Independencia, fue escenario de una balacera que dejó una persona fallecida y dos heridos.

El ataque ocurrió la noche del sábado 21 de marzo, cuando estaba prevista la presentación del cantante y compositor peruano Rey Vico, así como de agrupaciones como Los Ecos y El Dúo Ayacucho, entre otros artistas.

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Víctimas y móvil del ataque

Testigos relataron que al menos cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se acercaron al lugar y abrieron fuego contra el portón de ingreso al establecimiento. Además, los artistas denunciaron que la discoteca ya había sido objeto de amenazas y extorsiones, pero que les avisaron sobre ello con minutos de anticipación al espectáculo. Asimismo, afirmaron que la peña fue atacada una semana atrás.

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De acuerdo con información preliminar, las tres víctimas serían miembros del equipo de seguridad del local. El fallecido, José Dante Valdera Cachay (42), trabajaba allí desde hace tres años. Los heridos fueron trasladados a la Clínica Jesús del Norte, ubicada a tres cuadras del lugar de los hechos.

Cancelan más presentaciones

Tras lo ocurrido, la peña informó a través de sus redes sociales que suspenderá sus actividades: “Nos vemos en la obligación de postergar todo tipo de evento hasta nuevo aviso. Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de nuestros asistentes, artistas y equipo de trabajo”, se lee en sus redes sociales.

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