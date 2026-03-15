Yesenia Silva: “Se nos ha enseñado la historia con buenos y malos, con mitos simplificados”

El libro ilustrado 'Perú virreinal', en su sencillez narrativa y extraordinario despliegue gráfico, pone en bandeja temas de la historia peruana, muchos de los cuales están en fulgurante vigencia, que no se están hablando con la claridad que merecen. Por sus señas de libro objeto, podría tratarse de una publicación para niños, pero también podría ser apreciado por todo tipo de público. Lo que nos queda claro tras su lectura es que no se ha contado completa la historia peruana. Para tener más ideas al respecto, La República conversó con Yesenia Silva.

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-Perú virreinal. Desde el fin del imperio inca hasta la independencia es la última entrega de una serie de libros ilustrados sobre la historia del Perú. ¿Se pensó como serie?

-Este es el tercer libro que hacemos con el mismo equipo. El primero fue 'Incas: una gran historia', el segundo, 'Culturas milenarias del Perú', y el de la colonia ha sido el tercero; ahora estamos trabajando en un cuarto libro que ya va a ser como el final de la serie. No lo pensamos como serie, pero terminó siendo una serie. Fue muy interesante hacer este libro en especial. Creo que aquí se refleja una parte de la historia de la que no todos sabemos tanto. En lo personal, no sé si fue la manera como me la contaron en el colegio, pero no me interesé tanto; no sabía lo que realmente había implicado esa etapa. Durante mucho tiempo lo veía como un tránsito entre una época y otra y no comprendí realmente la importancia que tenía la época de la colonia en sí misma. Yo soy la autora del texto, pero también está Melissa Siles, que hace las ilustraciones; tenemos un grupo de asesores, como el historiador José Carlos de la Puente. Y están también los profesores de MALI. Detrás de estos libros hay muchísima coordinación.

"Perú virreinal". Imagen: Difusión.

-Acabas de mencionar dos libros anteriores sobre etapas de nuestra historia que no son tan chocantes si las comparamos con la de este último título. Cuando se habla de la colonia, ya se piensa en sangre y muerte. Al menos, hay más registro de lo que pasó. ¿Cómo abordaron estos aspectos teniendo en cuenta que el público objetivo del libro son los niños?

-Sí, totalmente. Es exactamente como lo acabas de decir. En los otros libros no había conflicto. O sea, ¿quién puede decir algo sobre los incas o, más aún, sobre las culturas milenarias? En ellos había, por decirlo de alguna manera, aspectos positivos, pero no como en la colonia que tuvo muchos conflictos. Cuando teníamos las reuniones con el equipo, decía que aquí había un drama, que es difícil tratar, pero que a la vez es lo interesante. Entonces no podíamos desdramatizar la historia porque yo siento que justamente nos han contado una historia de la colonia desdramatizada y por eso es que se le ha quitado su importancia y nos ha parecido en cierta forma una historia aburrida. Lo que nosotros tratamos de hacer fue no esquivar los temas difíciles, y los presentamos de forma muy cuidadosa, mostrando las resistencias indígenas, pero también las dinámicas de poder que se dieron en esta época, para que los niños sepan que hubo injusticias, pero al mismo tiempo mucha creatividad.

-Se suele pensar que cuando hay conflicto temático en una narración, esta no es todavía para los niños.

-Los niños, en realidad, comprenden mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. A los niños también les encanta el drama. Una cosa muy importante para Melissa Siles y para mí fue tener el respaldo no solamente del asesor histórico, sino también de una institución como el MALI y de las editoras de Pichoncito. Estos temas los hemos discutido bastante y tuvimos que aprender a abrazar la tensión como algo positivo. No siempre hemos estado todos de acuerdo, pero era importante no huir de esa tensión y hacer que esa tensión fuera parte integral del proceso para llegar al libro con el que todas queríamos estar contentas.

La captura de Atahualpa. Ilustración de Melissa Siles. Imagen: Difusión.

-Dejando de lado sentimientos nacionalistas, la publicación revela igualmente que Perú era un país muy importante.

-El Perú era fundamental para toda la región y en un momento en el ámbito mundial, incluso. O sea, el Perú estaba presente a través de las minas y la moneda en el comercio mundial, en una época en la que comenzaba la globalización. Es interesante ponerlo así porque no es una perspectiva que uno siempre puede ver claramente, y justamente no es una perspectiva que la ves claramente cuando te cuentan la historia muy simplificada. No se trata del encuentro de dos culturas, como muchas veces nos han contado. Nunca ha sido así. Aquí ya había un gran encuentro de culturas antes de que llegaran los europeos; había una gran diversidad cultural. Luego llegó la presencia africana que desde el inicio fue central. Entonces, cuando empiezas a entender la historia de esa manera más compleja, también comienzas a ver esos aspectos que son importantes para comprender qué país somos y cómo hemos llegado a donde estamos.

-Se nos habla de la época de la colonia, pero los temas que tratan siguen vigentes.

-Desde el primer libro tenemos un respeto muy grande por el público infantil. Los hemos hecho como para niños de todas las edades. En la sección Bibliografía hemos querido traer los problemas que se discuten en la academia, pero que no llegan al gran público o que se quedan en publicaciones especializadas. Nuestro objetivo también es que nuestros libros generen discusión y debate. Se nos ha enseñado la historia con buenos y malos, con mitos simplificados. Si a los niños se les ofrece información rigurosa, adaptada, van a desarrollar un pensamiento crítico. Es importante hacer el esfuerzo de contar estas cosas sin tener miedo de decir cómo sucedieron y dar otras perspectivas, y no cerrar de pronto la discusión. Quisimos que los niños se preguntaran cosas.

-El cuarto libro de la serie va sobre la república, ¿no?

-Sí, es sobre la república y con él termina la serie. Estamos recogiendo toda la información posible y va a tener el mismo rigor que los libros anteriores, sin subestimar a los niños.