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Fiscalizador municipal empuja a adulto mayor y lo deja inconsciente en Huaral: hombre quedó hospitalizado

Las cámaras de seguridad captaron el momento y las imágenes se viralizaron en redes sociales, provocando indignación. La municipalidad rechazó el acto y separó al trabajador implicado.

El hombre fue dado de alta luego de haber sido atendido en el Hospital San Juan Bautista
El hombre fue dado de alta luego de haber sido atendido en el Hospital San Juan Bautista | Composición LR | Carmen Remicio/EnDirectoHuaral

Un adulto mayor identificado como José Antonio Vásquez Soto sufrió una caída luego de que un fiscalizador de la municipalidad provincial de Huaral lo empujara durante un operativo. El hecho ocurrió cuando la víctima colocaba afiches políticos en la vía pública, lo cual motivó la intervención del personal edil.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el accionar del trabajador municipal, quien usó la fuerza para retirar al ciudadano, lo cual provocó su abrupta caída. Las imágenes se difundieron en redes sociales, generando la indignación y posterior pronunciamiento por parte de la comuna.

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Pronunciamiento de la municipalidad de Huaral

A través de un comunicado, la Gerencia de Fiscalización y Control de Huaral expresó “su más enérgico y categórico rechazo ante el accionar inaceptable de un fiscalizador, quien incurrió en una conducta indebida al agredir físicamente a un ciudadano”.

Asimismo, la autoridad edil informó que se han adoptado las medidas correspondientes contra el trabajador implicado, quien fue separado definitivamente. Además, afirmaron que asumieron las responsabilidades y el apoyo que requiera la víctima.

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El estado de salud del agraviado

De acuerdo con el Hospital San Juan Bautista de Huaral, el hombre fue atendido en el Servicio de Emergencia al promediar las 12.26 p. m. por un equipo multidisciplinario de salud. Se realizaron análisis de laboratorio, estudios de rayos X y tomografías axiales en la columna vertebral, cerebro, tórax y pulmones, con la finalidad de descartar lesiones graves.

Los resultados arrojaron que no hubo lesiones de riesgo vital y que el paciente está fuera de peligro en el servicio de hospitalización de cirugía, bajo monitoreo y tratamiento para el manejo del dolor.

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