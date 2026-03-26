Jaime David Nieto Rojas (53), técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú, falleció este 26 de marzo tras un accidente ocurrido en la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria, cuando se desplazaba como parte de la comitiva del ministro de Defensa.



El Ministerio de Defensa confirmó su identidad a través de un comunicado oficial, en el que expresó su pesar por el fallecimiento y destacó su trayectoria, profesionalismo y vocación de servicio en labores de seguridad de altas autoridades.

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Suboficial muere en accidente de tránsito

Según información preliminar, el suboficial se trasladaba en una motocicleta oficial cuando una camioneta habría realizado un giro intempestivo, provocando un fuerte impacto. Testigos señalaron que esta maniobra habría sido determinante en el accidente. Tras el choque, el agente fue auxiliado y trasladado de emergencia. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.



La conductora del vehículo, quien habría impactado contra la motocicleta al realizar la maniobra con dirección al óvalo Arriola, fue intervenida y permanece bajo investigación.



Las autoridades indicaron que las cámaras de seguridad de la zona serán clave para esclarecer la secuencia del accidente y determinar responsabilidades.

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Ministerio de Defensa lamentó fallecimiento del agente

Al respecto, el Ministerio de Defensa emitió el Comunicado N.° 05-2026, en el que expresó su profundo pesar por el fallecimiento del agente. “El técnico Nieto Rojas se destacó por su impecable trayectoria y amplia experiencia, desempeñándose con profesionalismo y vocación de servicio en las labores de seguridad de altas autoridades”, señalaron

Asimismo, informó que se encuentran colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, garantizando a los deudos el acceso a los beneficios de ley y acompañamiento integral. Finalmente, reiteró sus más sentidas condolencias a familiares, compañeros de armas y a toda la familia naval.

Comunicado del Mindef

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