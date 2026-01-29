Peruana de 100 años revela su secreto para vivir más de un siglo en Huaral: "Pescado, caminatas y nada de arroz"

Existen algunas personas que parecen sacarle la vuelta al tiempo y logran superar los 100 años, una meta que muchos desean, pero pocos llegan a alcanzar. Este es el caso de una peruana residente en San Juan de Uchucuanico en Huaral, al norte de Lima, que goza de buena salud a pesar de haber celebrado su centenario. Ahora, se animó a contar su secreto mejor guardado que marcó su camino hacia una larga vida.

En un video de TikTok, la adulta mayor cuestionó que las personas en la actualidad no disfruten de una larga vida y por el contrario, su estancia en la tierra sea corta. “Ahora qué van a llegar. Tengo mi paisana que tiene 101 años y camina. Vino acá para fiestas. En este 2026 va a cumplir 102”, señaló muy orgullosa la longeva dama.

El secreto para tener una larga vida ha sido la buena alimentación en la niñez, señaló la adulta mayor

En otro momento, manifestó que no presenta dolores de ningún tipo ni de huesos. Eso debido a su buena alimentación y su estilo de vida. “Su hija le da pescado para que no le duelan sus huesos, por eso la señora camina. Conozco a otro de 95 años que también camina muy bien y llegó a las fiestas con su hijo”.

Según la mujer de avanzada edad, el secreto para tener una larga vida ha sido la buena alimentación en la niñez. “Comíamos mazamorra de maíz, nada de arroz ni fideos”. Como era de esperarse, las declaraciones de la peruana generaron una ola de comentarios en las redes sociales quienes aplaudieron su estupendo estado de salud y su buena memoria.

Usuarios en TikTok se sorprendieron por el buen estado de salud de la centenaria

“Una vida sin preocupaciones, pocas aspiraciones materiales, vida en el campo, alimentación sana. Ese es el secreto”, “Yo tengo 49 y me duele todo”, “Todo es alimentación, nada de azúcar, gaseosas, dulces, pan o productos procesados y verán cómo van a rejuvenecer”, “Su alimentación fue natural y nada de preservantes, ni químicos. Nada de comida chatarra. A sus 100 años, la señora está bien parada, ni de Alzheimer sufre y conversa muy bien”, fueron solo algunos comentarios de los sorprendidos usuarios.

El Perú de los centenarios: más de 1.900 adultos mayores superan los 100 años y uno va por el Récord Guinness

En el Perú, más de 1.900 adultos mayores superan el siglo de vida, según cifras del Midis, y uno de ellos incluso busca ser reconocido por el Récord Guinness. Estos longevos ciudadanos viven en las 25 regiones del Perú, donde gracias a cuidados y una buena y saludable alimentación han hecho posible que puedan acompañar a sus familias e incluso, celebrar su centenario.