La Policía Nacional del Perú desarticuló la organización criminal Los Berracos MX en Lima y Callao, arrestando a siete implicados en homicidio, extorsión y otros delitos. | composición LR

La Policía Nacional del Perú desarticuló la organización criminal Los Berracos MX en Lima y Callao, arrestando a siete implicados en homicidio, extorsión y otros delitos. | composición LR

La Policía Nacional del Perú desarticuló a la presunta organización criminal Los Berracos MX durante un operativo ejecutado el 25 de marzo en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao.

La intervención, a cargo de agentes del Depincri El Agustino con información de la Dirincri, culminó con la captura de siete personas que estarían implicadas en delitos como homicidio, lesiones graves y extorsión.

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Intervenidos por la PNP

Entre los detenidos se encuentran Eliam Gómez Pretel (25), alias 'El Chipro', y Enrique Parra Aguirre (27), alias 'Grifa', quienes fueron captados en La Victoria cuando, según la Policía, se disponían a realizar la entrega de armas de fuego. Durante el registro, se incautaron dos pistolas con serie erradicada, municiones y más de 100 bolsitas con marihuana.

A partir de esta intervención, los agentes lograron ubicar y capturar en el Callao a Deniss Zevallos Murayari, alias 'Pelado', sindicado como presunto proveedor de armamento. En su poder se halló una pistola reportada como robada a un suboficial de la PNP en 2025.

Asimismo, fue detenido Bryan Barrientos Pérez (26), alias 'Tini', a quien se le encontró otro revólver en su vivienda. Posteriormente, con apoyo del SUAT, se detuvo a otros tres presuntos integrantes de la organización en el Callao.

Indagaciones en proceso

Durante la operación también se decomisaron más armas de fuego ocultas en un inmueble cercano, lo que permitió a las autoridades recopilar un importante arsenal.

Según la Policía, los sujetos identificados son investigados por su presunta participación en sicariato, tráfico de armas y microcomercialización de drogas en la capital y el primer puerto.

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