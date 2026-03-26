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Capturan a miembros de Los Berracos MX: banda criminal ejecutaría extorsiones y homicidios en Lima y Callao

Entre los decomisos, había una pistola robada a un suboficial PNP, además de droga y municiones. Entre los detenidos figura el presunto proveedor de armamento.

La Policía Nacional del Perú desarticuló la organización criminal Los Berracos MX en Lima y Callao, arrestando a siete implicados en homicidio, extorsión y otros delitos.
La Policía Nacional del Perú desarticuló la organización criminal Los Berracos MX en Lima y Callao, arrestando a siete implicados en homicidio, extorsión y otros delitos. | composición LR

La Policía Nacional del Perú desarticuló a la presunta organización criminal Los Berracos MX durante un operativo ejecutado el 25 de marzo en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao.

La intervención, a cargo de agentes del Depincri El Agustino con información de la Dirincri, culminó con la captura de siete personas que estarían implicadas en delitos como homicidio, lesiones graves y extorsión.

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Intervenidos por la PNP

Entre los detenidos se encuentran Eliam Gómez Pretel (25), alias 'El Chipro', y Enrique Parra Aguirre (27), alias 'Grifa', quienes fueron captados en La Victoria cuando, según la Policía, se disponían a realizar la entrega de armas de fuego. Durante el registro, se incautaron dos pistolas con serie erradicada, municiones y más de 100 bolsitas con marihuana.

A partir de esta intervención, los agentes lograron ubicar y capturar en el Callao a Deniss Zevallos Murayari, alias 'Pelado', sindicado como presunto proveedor de armamento. En su poder se halló una pistola reportada como robada a un suboficial de la PNP en 2025.

Asimismo, fue detenido Bryan Barrientos Pérez (26), alias 'Tini', a quien se le encontró otro revólver en su vivienda. Posteriormente, con apoyo del SUAT, se detuvo a otros tres presuntos integrantes de la organización en el Callao.

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Indagaciones en proceso

Durante la operación también se decomisaron más armas de fuego ocultas en un inmueble cercano, lo que permitió a las autoridades recopilar un importante arsenal.

Según la Policía, los sujetos identificados son investigados por su presunta participación en sicariato, tráfico de armas y microcomercialización de drogas en la capital y el primer puerto.

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