El ataque, ocurrido dentro del condominio de la víctima, fue registrado por cámaras de seguridad. | Foto: Latina

El ataque, ocurrido dentro del condominio de la víctima, fue registrado por cámaras de seguridad. | Foto: Latina

A pocas horas del atentado contra una mujer en Jesús María, la hermana de la agraviada brindó declaraciones sobre quiénes serían los responsables. Royeli Sangama señaló a Latina Noticias que las amenazas contra su familiar habrían empezado hace cuatro años tras la separación de la pareja. Según su versión, el entorno cercano vincula el caso con un conflicto por la manutención de los hijos y sospecha que el ataque habría sido ordenado por el excuñado de la víctima.

El ataque ocurrió en Jesús María, dentro del condominio donde vive la mujer. Las cámaras de seguridad registraron que un sujeto encapuchado la persiguió cuando ingresaba al edificio y le disparó a corta distancia.

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Hermana de mujer atacada asegura que las amenazas empezaron hace cuatro años, cuando la pareja se separó

En la entrevista, ella sostuvo que el problema se arrastra desde la ruptura de la relación y que desde entonces se habrían presentado amenazas. En ese marco, indicó que la situación habría escalado con el tiempo hasta el ataque del 24 de marzo. La víctima fue llevada a la clínica Stella Maris con heridas en el rostro y una pierna. Su estado se mantiene reservado.

La hermana también señaló que, por los antecedentes que asegura conocer, sospecha del exconviviente como presunto autor intelectual. “Todo eso es porque no quieren de alguna manera pagar la la manutención.”, señaló. Por ahora, esta versión no cuenta con confirmación oficial.

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Video revela persecución y disparos en la avenida Brasil mientras que la mujer ingresaba a su vivienda

Las imágenes de seguridad muestran a la víctima cuando se acerca al ingreso del edificio y, segundos después, la aparición de un hombre con el rostro cubierto. En el registro se aprecia que el sujeto saca un arma, corre tras ella y realiza varios disparos dentro del condominio. Esto alertó a vecinos y testigos.

Tras el ataque, el agresor escapó en bicicleta con dirección a Breña, según la información reportada. Serenazgo, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar para brindar auxilio y trasladar a la mujer a un centro médico. La Policía cercó la zona y continúa con las diligencias para ubicar al responsable y esclarecer las circunstancias del ataque.

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