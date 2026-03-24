Abaten a delincuente que intentó asaltar una concesionaria de autos de alta gama en Surco

Un sujeto que pretendía asaltar una concesionaria de autos de alta gama fue abatido la tarde este martes 24 de marzo. El hecho se registró al promediar las 5.00 p. m. en los exteriores de la empresa Iconic Cars, ubicada en el cruce de la avenida Primavera y la calle Las Canarias, en el límite de los distritos de San Borja y Surco.

Según testigos, el delincuente intentó ejecutar el atraco junto a tres cómplices, pero tras activarse las alarmas del establecimiento, fueron repelidos por personal de seguridad del local. Como consecuencia, él falleció y el resto de hampones huyó sin concretar su plan delictivo. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en la zona realizando las investigaciones correspondientes.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: sigue la SEGUNDA FECHA y las PROPUESTAS de los CANDIDATOS #HLR

Escena del crimen

Durante las primeras diligencias, las autoridades hallaron en el lugar más de 10 de casquillos de bala. En tanto, el cuerpo del hombre ultimado fue encontrado frente al local, sobre una canaleta que bordea la avenida Primavera, la cual es una vía muy transitada en la capital. La zona ya ha sido cercada por efectivos policiales para evitar que se contamine el espacio de investigación.

Presuntos antecedentes

De acuerdo con Latina, el dueño del negocio afectado sería Bryan Gómez Mendoza, un joven empresario del rubro automotriz que, en mayo de 2025, disparó balines de gas pimienta contra unas personas en el Jockey Plaza tras ser acusado de estafa.