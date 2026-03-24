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Sociedad

Abaten a delincuente que intentó asaltar una concesionaria de autos de alta gama en Surco

El personal de seguridad del establecimiento actuó tras activarse la alarma del local y abatió a uno de los cuatro sujetos que intentaban perpetrar el delito durante la tarde.

Seguridad de empresario abatió al delincuente
Seguridad de empresario abatió al delincuente | Foto: Difusión

Un sujeto que pretendía asaltar una concesionaria de autos de alta gama fue abatido la tarde este martes 24 de marzo. El hecho se registró al promediar las 5.00 p. m. en los exteriores de la empresa Iconic Cars, ubicada en el cruce de la avenida Primavera y la calle Las Canarias, en el límite de los distritos de San Borja y Surco.

Según testigos, el delincuente intentó ejecutar el atraco junto a tres cómplices, pero tras activarse las alarmas del establecimiento, fueron repelidos por personal de seguridad del local. Como consecuencia, él falleció y el resto de hampones huyó sin concretar su plan delictivo. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en la zona realizando las investigaciones correspondientes.

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Escena del crimen

Durante las primeras diligencias, las autoridades hallaron en el lugar más de 10 de casquillos de bala. En tanto, el cuerpo del hombre ultimado fue encontrado frente al local, sobre una canaleta que bordea la avenida Primavera, la cual es una vía muy transitada en la capital. La zona ya ha sido cercada por efectivos policiales para evitar que se contamine el espacio de investigación.

Presuntos antecedentes

De acuerdo con Latina, el dueño del negocio afectado sería Bryan Gómez Mendoza, un joven empresario del rubro automotriz que, en mayo de 2025, disparó balines de gas pimienta contra unas personas en el Jockey Plaza tras ser acusado de estafa.

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