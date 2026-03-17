HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro
Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro      Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro      Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro      
Sociedad

Alerta en Machu Picchu: 50 personas están bajo investigación por invadir ilegalmente zona protegida del santuario histórico

Los efectivos policiales y el Ministerio Público están realizando diligencias para determinar si se ha cometido el delito de usurpación en esta zona de valor patrimonial.

Policías investigan la presencia de de 50 personas que instalaron estructuras metálicas en un terreno cercano al puente Ruinas.
Policías investigan la presencia de de 50 personas que instalaron estructuras metálicas en un terreno cercano al puente Ruinas. | Foto: composición LR/Nueva TV/World Heritage - UNESCO

La Policía Nacional del Perú inició la investigación correspondiente tras recibir reportes sobre la presencia de un grupo de personas que intentó ocupar un terreno dentro del polígono de protección del santuario histórico de Machu Picchu, una zona bajo resguardo estatal debido a su valor patrimonial.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el hecho se registró en un punto cercano a la vía de acceso hacia la ciudadela inca, específicamente en la margen derecha del camino, antes del puente Ruinas. En la zona, se constató el ingreso ilegal de al menos 50 personas, quienes instalaron estructuras metálicas para delimitar el terreno, lo que encendió las alertas de las autoridades ante la presunta comisión del delito de usurpación.

TE RECOMENDAMOS

NAPOLEÓN BECERRA FALLECE Y DELIA ESPINOZA DECANA DEL CAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Aumento en la tarifa de ingreso a Machu Picchu: visitantes nacionales y extranjeros deberán pagar un monto adicional desde mayo de 2026

lr.pe

¿Cómo se está realizando la investigación de la presunta ocupación del terreno estatal?

La situación motivó la intervención de efectivos policiales y del Ministerio Público, que iniciaron diligencias para determinar si existe ocupación irregular en la zona. El coronel Carlos Guizado informó que el caso fue reportado desde el viernes y que se investiga si el terreno pertenece al Estado.

“Desde ayer nos estamos comunicando porque hay personas que se están queriendo posicionar de un determinado terreno. Estamos tratando de establecer si están usurpando algún tipo de área. Tengo entendido que ese terreno es parte del Estado”, señaló el oficial durante declaraciones a medios locales.

PUEDES VER: Choque de trenes en Machu Picchu habría sido causado por una falla operativa, según informe

lr.pe

¿Qué determinación tomó la PNP?

Según el informe policial, los agentes realizaron una constatación del lugar con el objetivo de verificar la presencia de los principales responsables en el territorio infringido. En ese punto, se detectó la instalación de un cercado metálico.

Ante el hecho, el oficial de la PNP precisó que la presencia de policial se centra en confirmar si el área pertenece al Estado y si la ocupación constituye un delito. “La policía está haciendo la constatación correspondiente”, indicó.

En las primeras inspecciones, los agentes advirtieron la presencia de alrededor de 50 personas en el área. “Ayer estaban como unas cincuenta personas. En estos momentos me parece que también oscilan en ese número”, precisó el coronel Guizado sobre el grupo que aún permanece en el lugar.

Notas relacionadas
Restricciones en Machu Picchu impulsan al sector turístico a promover nuevos destinos: Conoce cuáles son

Restricciones en Machu Picchu impulsan al sector turístico a promover nuevos destinos: Conoce cuáles son

LEER MÁS
Siete funcionarios de la Municipalidad de Machupicchu son detenidos por consumir alcohol en el palacio municipal

Siete funcionarios de la Municipalidad de Machupicchu son detenidos por consumir alcohol en el palacio municipal

LEER MÁS
Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Le pagaron S/6.000: capturan a sicario de 18 años que asesinó a dirigente en Manchay

Le pagaron S/6.000: capturan a sicario de 18 años que asesinó a dirigente en Manchay

LEER MÁS
Se preparó en una academia municipal y logró ingresar a San Marcos a los 18 años: "Mis papás siempre me apoyaron"

Se preparó en una academia municipal y logró ingresar a San Marcos a los 18 años: "Mis papás siempre me apoyaron"

LEER MÁS
Retrasan construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao

Retrasan construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta en Machu Picchu: 50 personas están bajo investigación por invadir ilegalmente zona protegida del santuario histórico

Carlos Díaz Dañino jura como nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Luis Arroyo

José Zapata Morante jura en reemplazo de Hugo Begazo como ministro del Interior

Sociedad

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Crisis ministerial EN VIVO: Luis Enrique Arroyo Sánchez juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros

Carlos Díaz Dañino jura como nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Luis Arroyo

José Zapata Morante jura en reemplazo de Hugo Begazo como ministro del Interior

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025