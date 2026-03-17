Alerta en Machu Picchu: 50 personas están bajo investigación por invadir ilegalmente zona protegida del santuario histórico

Policías investigan la presencia de de 50 personas que instalaron estructuras metálicas en un terreno cercano al puente Ruinas. | Foto: composición LR/Nueva TV/World Heritage - UNESCO

Policías investigan la presencia de de 50 personas que instalaron estructuras metálicas en un terreno cercano al puente Ruinas. | Foto: composición LR/Nueva TV/World Heritage - UNESCO

La Policía Nacional del Perú inició la investigación correspondiente tras recibir reportes sobre la presencia de un grupo de personas que intentó ocupar un terreno dentro del polígono de protección del santuario histórico de Machu Picchu, una zona bajo resguardo estatal debido a su valor patrimonial.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el hecho se registró en un punto cercano a la vía de acceso hacia la ciudadela inca, específicamente en la margen derecha del camino, antes del puente Ruinas. En la zona, se constató el ingreso ilegal de al menos 50 personas, quienes instalaron estructuras metálicas para delimitar el terreno, lo que encendió las alertas de las autoridades ante la presunta comisión del delito de usurpación.

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¿Cómo se está realizando la investigación de la presunta ocupación del terreno estatal?

La situación motivó la intervención de efectivos policiales y del Ministerio Público, que iniciaron diligencias para determinar si existe ocupación irregular en la zona. El coronel Carlos Guizado informó que el caso fue reportado desde el viernes y que se investiga si el terreno pertenece al Estado.

“Desde ayer nos estamos comunicando porque hay personas que se están queriendo posicionar de un determinado terreno. Estamos tratando de establecer si están usurpando algún tipo de área. Tengo entendido que ese terreno es parte del Estado”, señaló el oficial durante declaraciones a medios locales.

¿Qué determinación tomó la PNP?

Según el informe policial, los agentes realizaron una constatación del lugar con el objetivo de verificar la presencia de los principales responsables en el territorio infringido. En ese punto, se detectó la instalación de un cercado metálico.

Ante el hecho, el oficial de la PNP precisó que la presencia de policial se centra en confirmar si el área pertenece al Estado y si la ocupación constituye un delito. “La policía está haciendo la constatación correspondiente”, indicó.

En las primeras inspecciones, los agentes advirtieron la presencia de alrededor de 50 personas en el área. “Ayer estaban como unas cincuenta personas. En estos momentos me parece que también oscilan en ese número”, precisó el coronel Guizado sobre el grupo que aún permanece en el lugar.