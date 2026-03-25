Desconocidos acribillan a hombre dentro de su vehículo en Trujillo: víctima recibió más de 20 disparos

Ataque ocurrió en el distrito de La Esperanza. La víctima falleció camino al hospital. Foto: Composición LR / Difusión

Ataque ocurrió en el distrito de La Esperanza. La víctima falleció camino al hospital. Foto: Composición LR / Difusión

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche del 25 de marzo en el distrito de La Esperanza de Trujillo. Un hombre fue asesinado a balazos por presuntos sicarios mientras se encontraba dentro de su vehículo en el sector Villa Judicial.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p. m., cuando dos sujetos descendieron de un automóvil y, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa contra el conductor de un vehículo blanco. Según las primeras informaciones, los atacantes habrían realizado al menos 20 disparos antes de darse a la fuga.

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Pese a los esfuerzos de los familiares por darle los primeros auxilios trasladándolo al hospital en un auto particular, el hombre llegó sin vida al Alta Complejidad.

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Identifica a víctima: Cámaras grabaron ataque

La víctima fue identificada como Jhan Carlos Puertas Flores, quien se encontraba acompañado de otro hombre al momento del atentado. Este último resultó herido y fue trasladado a un centro de salud cercano.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante del ataque, lo que podría ser clave para las investigaciones que ya están en curso. Se observa como los presuntos sicarios llegan tras el vehículo blanco de la víctima, se estacionan casi al mismo tiempo y bajan del supuesto taxi encapuchados y disparan a quemarropa a la víctima.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan dar con el paradero de los responsables.

En el 2025 también fue baleado

Cabe señalar que Puertas Flores ya había sido víctima de un atentado similar hace aproximadamente ocho meses, cuando fue baleado mientras se encontraba en un vehículo de color rojo en la urbanización San Fernando. Sicarios intentaron acabar con su vida.

Las autoridades no descartan que ambos hechos estén relacionados y continúan con las investigaciones para esclarecer este nuevo crimen que vuelve a generar alarma en la población.