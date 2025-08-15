HOYSuscripcion LR Focus

Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Sociedad

Cámaras de seguridad captan preciso momento de la gran explosión en Trujillo que dejó 20 casas afectadas

La fuerte explosión en la cuadra 8 de la av. Perú, en Trujillo, pudo ser captada a cuadras de distancia gracias a las cámaras de seguridad de una zona cercana.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante del incidente. Foto: Composición LR
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante del incidente. Foto: Composición LR

Una fuerte explosión se registró en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, en la región de La Libertad. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el incidente fue de grandes proporciones, ya que pudo ser escuchado a cuadras de distancia del lugar de los hechos. De acuerdo con la información policial, son tres bandas delictivas involucradas en el atentado.

En las imágenes se escucha el gran estruendo que dejó el explosivo, el cual sería una dinamita utilizada para amedrentar a Sergio Bolaños, quien es sindicado como un exmiembro de la organización criminal conocida como 'Los Pulpos'.

PUEDES VER: Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

lr.pe

Cámaras de seguridad captan explosión en Trujillo

Las cámaras de seguridad cercanas a la cuadra 8 de la avenida Perú captaron el preciso instante en el que el fuerte explosivo detona en las inmediaciones de la vivienda ligada a la familia de Sergio Bolaños. Un ciudadano, quien se encontraba transitando por el área, quedó paralizado tras el fuerte estruendo.

Tras ello, al menos 20 viviendas quedaron afectadas producto de la explosión. La fachada e infraestructura de las mismas fueron dañadas. Además, se reportaron al menos cinco heridos producto de las lunas rotas.

PUEDES VER: Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

lr.pe

Intervienen a tres presuntos implicados en la explosión de Trujillo

Durante una conferencia de prensa, el general Guillermo Llerena, jefe policial de la región de La Libertad, informó que se intervino a 3 sujetos presuntamente implicados en el atentado que se registró el último jueves 14 de agosto. En ese sentido, el gral. indicó que gracias a la información de los familiares de Bolaños, se logró capturar a los sospechosos.

De acuerdo con la información de la autoridad policial, serían dos menores y un adulto los capturados tras este incidente registrado en la cuadra 8 de la av. Perú, en Trujillo. En tanto, el ministro del Interior, Caros Malaver, precisó lo siguiente: "La hipótesis que se maneja, por parte de la Policía y el Departamento de Investigación Criminal, es que no se trataría de un tema de extorsión, si no se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales u otras circunstancias".

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

