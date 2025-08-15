Una fuerte explosión se registró en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, en la región de La Libertad. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el incidente fue de grandes proporciones, ya que pudo ser escuchado a cuadras de distancia del lugar de los hechos. De acuerdo con la información policial, son tres bandas delictivas involucradas en el atentado.

En las imágenes se escucha el gran estruendo que dejó el explosivo, el cual sería una dinamita utilizada para amedrentar a Sergio Bolaños, quien es sindicado como un exmiembro de la organización criminal conocida como 'Los Pulpos'.

Cámaras de seguridad captan explosión en Trujillo

Las cámaras de seguridad cercanas a la cuadra 8 de la avenida Perú captaron el preciso instante en el que el fuerte explosivo detona en las inmediaciones de la vivienda ligada a la familia de Sergio Bolaños. Un ciudadano, quien se encontraba transitando por el área, quedó paralizado tras el fuerte estruendo.

Tras ello, al menos 20 viviendas quedaron afectadas producto de la explosión. La fachada e infraestructura de las mismas fueron dañadas. Además, se reportaron al menos cinco heridos producto de las lunas rotas.

Intervienen a tres presuntos implicados en la explosión de Trujillo

Durante una conferencia de prensa, el general Guillermo Llerena, jefe policial de la región de La Libertad, informó que se intervino a 3 sujetos presuntamente implicados en el atentado que se registró el último jueves 14 de agosto. En ese sentido, el gral. indicó que gracias a la información de los familiares de Bolaños, se logró capturar a los sospechosos.

De acuerdo con la información de la autoridad policial, serían dos menores y un adulto los capturados tras este incidente registrado en la cuadra 8 de la av. Perú, en Trujillo. En tanto, el ministro del Interior, Caros Malaver, precisó lo siguiente: "La hipótesis que se maneja, por parte de la Policía y el Departamento de Investigación Criminal, es que no se trataría de un tema de extorsión, si no se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales u otras circunstancias".

Canales de ayuda

